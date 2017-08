(AUDIO) La investigación avanza y el IPRA se presentará como querellante

El presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Abel Galeano, se refirió en AIRE LIBRE FM a los avances de la investigación sobre el incendio intencional ocurrido este lunes en el edificio de la institución en Ushuaia. “La Policía me ha informado que hay algunos indicios y el hecho se va a esclarecer” dijo y aseguró que “la o las personas que ingresaron conocían el lugar, sabían el movimiento que tenía la entidad, y que una puerta que da a un patio interno no tenía llaves”.

“No tengo mucha información porque ahora hay secreto de sumario, estamos hablando con nuestros abogados para presentarnos como querellantes entre hoy y mañana, y poder tener acceso a la información”, señaló Galeano. Y agregó: “Ayer estuve en el área de delitos complejos para conocer mayores datos, están trabajando mucho, analizando las cámaras de seguridad del instituto y de los alrededores, y me solicitaron mayor información”.

En este orden sostuvo que “me pidieron un listado de todo el personal que trabaja en el instituto, de quienes tienen llaves, en qué sectores estaban, trabajamos respecto a eso y hoy estoy tratando de armar algo para presentarme como querellante. Si bien no me han dicho mucho creo que hay algún indicio o algo están teniendo por parte de la Policía, me dijeron que se va a esclarecer y que no me podían brindar mayores informaciones pero que venían trabajando muy bien”.

“La Policía me dijo que vienen trabajando muy bien, que se van a encontrar los responsables, y que se van a analizar todas las cámaras, y una vez que tengamos todo se va a dar a conocer”, agregó.

Asimismo señaló que “en principio no está confirmado cuantas personas fueron, pero se cree que fue solo una persona. Me dijeron además que podría ser alguien que conoce la institución por la forma y los lugares donde se manejó, podría ser alguien que conoce, sabía de los movimientos”.

“La persona que ingresó sabía que en ese horario no había serenos, porque en la parte de sistemas hay gente durante casi todo el día, pero justo ese día como era feriado no estaba en ese momento la gente de sistemas que trabaja con guardias y pueden ir en cualquier momento”, sostuvo el funcionario.

También se pudo precisar que “hay una puerta que da a un patio interno al que algunos trabajadores salían a fumar y que por una cosa u otra no la venían cerrando, yo eso no sabía que esa puerta estaba abierta, me entero después de esto. Esta puerta conecta al pasillo donde están las cámaras, y si entraron por esa puerta tiene que Salir por esa cámara. Mientras que cada oficina los empleados tienen llave de su oficina”. Y precisó que “no hay signos de violencia en la puerta de adelante ni en la puerta de atrás”.

Galeano por otro lado se refirió al origen de esta situación y expresó que “me llama mucho la atención que justo a pocos días del anuncio pase esto, pero yo tengo muy buena relación con los casinos. Estamos trabajando juntos en un proyecto para modificar algunas cosas, venimos trabajando muy bien y que de un día para otro pase algo de esta naturaleza me llama la atención. Es muy raro que después del anuncio incendien la institución cuando el anuncio fue tan fuerte de que vamos a seguir con los controles que venimos haciendo”. “Que hay mafias en la provincia se sabe, el gobierno las está combatiendo, por eso nos llama la atención”, sumó.

Sin embargo manifestó que “nosotros no podemos decir que las mafias están en los casinos, son personas que trabajan, hablamos de las irregularidades que pueden existir, de situaciones raras”.

El Presidente del IPRA informó que después del hecho recibió llamados de los gerentes de los casinos de Ushuaia y Río Grande. “Me llamaron de los dos casinos, me mandaron mensajes preocupados por la situación y de Río grande. Yo tengo buena relación y venimos trabajando bien. No me manifestaron ninguna molestia, se pusieron a mi disposición para lo que necesite”, expresó.

Mientras tanto las oficinas administrativas todavía permanecen cerradas ya que fue afectado el 60% del edificio. “Los daños son grandes, son bastante altos y nos va a costar reconstruirlo, pero vamos a salir adelante. Estamos hablando con los seguros para hacerlo lo más rápido posible. El 60% del edificio no se puede utilizar. La parte superior, primer piso no se puede ingresar. La parte del subsuelo donde tenemos los sistemas está funcionando”, indicó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios