(AUDIO) Renacer, entre el nuevo crédito y la “reconversión productiva”

Finalmente el Directorio del Banco de la Provincia otorgó un crédito a la cooperativa Renacer para que esta planta ubicada en Ushuaia pueda continuar con su producción. La presidenta de la cooperativa, Mónica Acosta, explicó en AIRE LIBRE FM que se trata de una gestión que se hizo y que culminó con un crédito de $12,5 millones para comprar insumos, con el fin de fabricar televisores en un año pre mundial. Sostuvo que ya tienen vendida esa futura producción. Por otra parte, fue consultada sobre la presunta “reconversión económica” que quieren llevar adelante en la isla los gobiernos de TDF y Nacional.

“El préstamo del BTF no alcanza”, aclaró, “porque la orden de compra es por 25 millones, por lo que está gestionando un segundo préstamo en una entidad privada, pero es la primera vez que la banca provincia apuesta al emprendimiento de los trabajadores”, para ello fue necesaria una garantía hipotecaria, “para que no haya objeción por parte del BCRA, que fiscaliza los créditos”, indicó, y en este caso se afectó un predio que posee la fábrica en la parte del frente, sobre Perito Moreno, tasado en 22 millones por el propio banco.

“Celebramos la decisión del Directorio de apostar a una cooperativa, que tiene como principal objetivo dar trabajo, y vamos a poner toda nuestra energía para garantizar que se cumplan todos los pasos en esta cadena productiva. No es poca cosa comprar nuestros insumos en China y todo el circuito de producción, que demora mucho tiempo”, dijo.

Confía en su principal cliente, que “es muy solvente y paga prácticamente al contado, con cheques a 30 días, por eso nosotros solicitamos que este crédito no superara los 200 días de devolución, porque queremos seguir apostando a que el BTF sea una herramienta constante de nuestras órdenes. Se fijaron 210 días para la devolución a partir de la firma, que se desembolsa en dos tramos: uno en una base inicial de 300 mil dólares, para empezar la fabricación de los kits; y a los 30 días tenemos que depositar el resto. Se va compartimentando y en función de eso van corriendo los plazos”, detalló.

La tasa fue mayor de la esperada: “Por ahora nos han propuesto el 22%. Por ahí no es la que habíamos hablado inicialmente, del 18%, pero no deja de ser buena. La idea es que, al momento de empezar a percibir los pagos, el primero en cobrar sea el banco, y no nosotros”, subrayó.



(AUDIO) Aire Libre 963:



