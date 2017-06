El martes 27 de junio será “Día de Descanso” para los empleados públicos

Por primera vez se aplicará en Tierra del Fuego la Ley Provincial 1082 que adhirió a la Ley Nacional 26876, que declara para todo el Territorio de la Nación el día 27 de junio como “Día del Trabajador del Estado”. Dicha ley fue promulgada por la gobernadora Rosana Bertone a través del Decreto Provincial 1200/16. En consecuencia, el próximo martes será día de descanso para los trabajadores de la Administración Central, no así para aquellas áreas u organismos que tienen sus propios días conmemorativos, como por ejemplo Salud, Bancarios, etc.

En el caso de Educación se incluye al personal POMyS, ya que los mismos revisten en el escalafón seco de la Administración Central, por lo que no se dictarán clases en las Escuelas de la Provincia.

Hasta ahora, el Día del Empleado Público se celebraba el tercer viernes del mes de diciembre, fecha que ha sido reemplazada por la nueva legislación.

