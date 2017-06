(AUDIO) Von der Thusen habló sobre la posible creación de un código para controlar a los funcionarios públicos

El concejal Raúl Von der Thusen habló en AIRE LIBRE FM sobre los trabajos que se están realizando en la comisión que preside, de Legislación e Interpretación, y la posible creación de un código que incluya todas las ordenanzas de regulación de los funcionarios públicos. “Le queremos dar todas las herramientas al Tribunal de Cuentas para que investigue la utilización de los fondos públicos que hoy no las tienen ya que las ordenanzas sobre regulación se contradicen”, expresó el edil.

“Dividimos por títulos la ordenanza a tratar que regula la actividad del Tribunal de Cuentas que será presentada ante el cuerpo de concejales. Estás son reuniones técnicas entre profesionales de todos los bloques y vocales del Tribunal”, dijo el concejal del Partido Verde. Y agregó: “Planteo que se arme un código que incluya todas las ordenanzas de control a funcionarios públicos. Por un lado vamos a tener la organización y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las multas y juicios. En el estudio que hacemos de algunas normas del Concejo Deliberante notamos una clara contradicción sobre la regulación del Tribunal de Cuentas”.

“Hay dos posibilidades, modificar norma por norma o crear el código que incluya todas las normas”, sentenció Von der Thusen.

Consultado sobre el apoyo de otros concejales sobre este proyecto, el edil dijo: “Todavía no lo hablé concejal por concejal. Los que participan en las reuniones técnicas son los asesores y yo participó porque me gusta y soy abogado. Como presidente de la Comisión 5 de Legislación e Interpretación trato de informar a los ediles cuales son los avances. Si los asesores no dicen nada es que podemos avanzar”.

“Lo que no quiero que después de este tremendo trabajo se planten algunos concejales sobre que no entienden cosas o que no estaban de acuerdo. El momento para no estar de acuerdo es ahora, no me gustaría que luego de dos o tres meses de análisis técnico no voten o se planten”, finalizó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

