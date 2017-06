Del podio neuquino a Catamarca

Mariano Preto intervendrá este fin de semana en la cuarta fecha del Rally Argentino, la disciplina automovilística nacional que visitará la región noroeste del mapa por segunda vez en el año, considerando que ahora es el turno de Catamarca, uno de los lugares históricamente más tradicionales para la realización de competencias de este tipo y con un buen porcentaje de caminos pintorescos para elegir tramos de velocidad.

El fueguino y su navegante Ricardo Daparte llegan al que también se conoce como “Rally del Poncho” con la motivación propia de haber alcanzo en la competencia anterior llevada a cabo en la provincia de Neuquén un valioso tercer puesto que los devolvió al podio de la clase Junior con el Fiat Palio atendido por Boaglio Competición.

En el calendario, Catamarca venía de una edición sabática en 2015, pero las rutas con mil distintos tonos de verde regresaron el año pasado en una ocasión en la cual la fecha también fue válida por el Campeonato Sudamericano. Mañana habrá verificación administrativa de los participantes, quienes comenzarán a relevar el itinerario a primera hora de la tarde para terminar con esa labor en la mañana del viernes, día en que se hará el Shakedown al mediodía en el Predio Ferial (donde también se encuentra el Parque de Servicios) y la ceremonia de largada a partir de las 20:30.

Preto anticipó: “Si tengo que decir la verdad, me gusta mucho este rally, cosa que me pasa con la mayoría de los que se disputan en terrenos montañosos y en Catamarca estamos a los pies de la Cordillera de los Andes, justamente. Los tramos del sábado, por ejemplo, son difíciles, pero me sientan bien porque son un desafío en materia de conducción. Supongo que el domingo será parecido, aunque me comentaron que esta edición cambia un poco esa etapa en comparación a otras anteriores, quizás porque atravesaremos algunos sectores un poco más rápidos en promedio. Ayer hicimos una prueba larga del auto. Fueron ni más ni menos que cuatro horas de intensos ensayos y lo mejor de todo es que la confiabilidad del coche quedó demostrada al no presentarse ninguna falla en todo ese rato. Es una pena que la división Junior no tenga desde ahora a su campeón Pablo Peláez entre los inscriptos, ya que se cambió de categoría. Por mi parte, me sobran ganas de quedarme con el poncho que los organizadores regalan en el podio a quien vence”.

El primer especial se largará el sábado a las 9:48. Esa etapa inicial comprenderá cuatro especiales a través de sectores famosos como Rodeo Grande, Los Varela y Valle Viejo, incluyendo una asistencia a las 12:00 antes de volver al Predio Ferial a las 16:46. Al momento de trepar la rampa final, serán 560,970 kilómetros de recorrido (124,460 de tramos clasificatorios y 436,510 de enlaces).

