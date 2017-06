(AUDIO) Estafas en la agencia de viajes: Usaron la tarjeta de una clienta para pagar

María del Carmen Ruíz denunció en la Justicia -y en AIRE LIBRE FM- al titular de la agencia de viajes “Rumbo 361”, Ricardo Yamil Mustafá por estafa. Una denuncia mas que tiene este sujeto, quien trabajó como responsable del comercio junto a su pareja Camila Zarini Figueroa. Ruíz señaló que abonó casi 10 mil pesos con su tarjeta de crédito, por el viaje de estudiantes del colegio EPEIM a la ciudad de El Calafate. Ocurre que con esa tarjeta, Mustafá no solo cobró ese viaje, sino que además le pagó a Aerolíneas Argentinas tres pasajes ($3.444; $2.860; y $2.860), de personas que no tenían ninguna relación con la denunciante. Es decir, que la estafa asciende a $18.881.

En la entrevista, María Ruíz contó cómo la estafaron. Esta agencia fue clausurada por el Municipio (y no por el InFueTur), porque vendía alimentos y no estaba autorizada, se encuentra en 20 de Junio 475, planta baja; mientras que Mustafá se domicilia en el primer piso, departamento A, del mismo edificio riograndense.



