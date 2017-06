(AUDIO) El director del hospital descartó renunciar y habló de renovaciones en el nosocomio

El director del Hospital de Río Grande Cristian Tejedor desmintió en AIRE LIBRE FM las versiones sobre una posible renuncia al cargo. “Estamos trabajando en la renovación de maquinarias, instalaciones y esperando las dos ambulancias”, dijo el doctor. Además, brindó detalles sobre las modificaciones que se realizan en las guardias, tanto de atención -relacionados a las demoras- y de infraestructura.

“Están viniendo dos de las cuatro ambulancias que se trajeron a la provincia que se gestionaron ante Nación, se están terminando de hacer los papeles y el ploteo final de las ambulancias para que se comiencen a utilizar. En la parte de esterilización se ha comprado todo equipamiento nuevo renovado en su totalidad, los equipos ya eran bastante viejos y han quedado prácticamente en desuso, nos siguen dando la posibilidad de trabajar pero ya es hora de cambiarlos. Uno está en plena instalación y para los otros dos hace falta una obra en el sector que seguramente vamos a tener otros inconvenientes como hemos tenido con el tomógrafo pero es así, hay que hacer las obras correspondientes”, señaló Tejedor.

“Hay máquinas de ecografía que fueron adquiridas y estamos esperando que nos lleguen, son ecógrafos muy necesarios para renovar el área de diagnóstico por imágenes, e instrumental para todos esos equipos que están”, dijo y agregó que “en cuanto a monitoreo hay una adquisición grande que está viniendo, dispuesta para renovar algunos equipos en las salas de internación, en el área nueva de la guardia”. Tejedor mencionó que “uno de ellos es un equipo de neuromonitoreo que se utiliza principalmente en pacientes pediátricos para mantener el nivel deseado de sedación , y se utiliza para monitorear enfermedades neurológicas y convulsiones, hace un monitoreo continuo de la función neurológica. Si bien no es un elemento indispensable para la atención, mejora mucho la calidad de atención y las consecuencias que a veces puede tener la sedación con estos pacientes”.

En cuanto al nuevo tomógrafo, el director indicó que “el equipo funciona correctamente, se hicieron las pruebas, pero el área donde funciona el tomógrafo se renovó completa, se ha colocado un nuevo piso para una higiene más correcta, se renovaron los vidrios y se realizaron trabajos de pintura, pero quedan algunos arreglos del funcionamiento final del tomógrafo para que funcione en su plenitud que están terminando de gestionarse”.

“Este aparato trabaja con computadoras, y hay una computadora de mayor importancia que le da calidad a la imagen que para poder dar diagnóstico necesitamos que esté instalado. Si bien se puede usar ahora, no lo vamos a usar hasta que esto no esté instalado porque uno debe certificar lo que diagnostica con este aparato y eso debe cumplir con ciertas normas que si no está instalada esta computadora, no podemos dar diagnósticos fehacientes. La idea es mejorar la calidad de la imagen y evitar traslados y hacer otros estudios de complejidad que se sacaban afuera, hacerlos todos acá. Calculo que la semana que viene va a estar la computadora acá, es lo que me informaron”, dijo.

“Con estas mejoras seguramente en pocos meses se va a comenzar a notar la diferencia con respecto a los traslados y esto que estamos haciendo hoy en día para salvaguardar esta situación. Por ahora preferimos seguir trasladando a los pacientes para evitar cualquier complicación hasta tanto funcione el tomógrafo como debe, queremos empezar y que funcione por eso estas cosas son de mayor importancia”, concluyó.

Guardia

“Estamos viendo si la comunidad le sirve esta nueva modalidad donde tenemos un profesional más que trabaja en el horario de mayor requerimiento, que es desde el mediodía en adelante donde vemos más demora y más gente se queja”, señaló Tejedor sobre uno de los grandes problemas de las guardias, que es la tardanza en la atención. “Estamos analizando si esto nos rinde lo que necesitamos y la verdad es que nos rinde y necesitamos hacer lo que sigue que es la obra necesaria para tener consultorios exclusivos para la guardia”.

Habrá dos ingresos para ambulancias. “Por suerte se está gestionando y quedan algunas cosas que tienen que ver con cuestiones de arquitectura para el nuevo sector de la guardia que va a ser por Belgrano y la entrada de ambulancias va a ser la que ya estaba dispuesta por Makinlay casi esquina Belgrano y va a tener dos entradas diferenciadas para pacientes adultos y pediátricos”, dijo el doctor. Y agregó: “La guardia va a volver a donde estaba antes la guardia, se va a disponer un sector para los pacientes considerados más grave, eso va a quedar en forma separada de la demanda espontánea que nosotros estamos. De esta manera vamos a tener consultorios para esa demanda espontánea y luego la parte de gravedad”.

El director del Hospital detalló que “el shock room, que es el área donde van a estar los pacientes más críticos, va a tener una división removible para situaciones de catástrofe, y para que los pacientes pediátricos estén alejados de las cuestiones de los adultos. Ese es el objetivo de la guardia, separar los ingresos y las atenciones de los pacientes, salvo que sea muy necesario hay un sector que se puede abrir y ampliar para poder atender una situación extrema de catástrofe si fuera necesario”.

“Eso ya está dispuesto cómo se va a trabajar, esperamos que la obra este año se empiece a hacer pero ya tenemos las cosas organizadas para que potencialmente a fin de año comience a tener lista la nueva guardia para que la gente pueda ingresar por allí”, añadió.

“Se va a mejorar la estructura edilicia para que la gente si bien tenga su demora habitual sea la menor posible y la pueda pasar en un lugar acorde y con información continua a través de monitores: calendarios de vacunación, tiempos de espera, cosas que son importantes y que vienen a ayudar a la población”, dijo.

Tejedor agregó que “estamos tratando de mejorar este sector y le pedimos a la población que tenga paciencia. Sabemos que muchos están cansados de esperar pero las cosas llevan tiempo cuando se quieren hacer bien. Estamos trabajando muchísimo internamente para mejorar y tratar de subir un escalón para poder después despegar. No creemos que vamos a hacer magia y en un año vamos a tener el Hospital que merece la población de Río Grande, sino que vamos a tener un Hospital acorde a las necesidades pero seguramente a partir de ese momento podamos avanzar mucho todavía y mejorar la atención es el objetivo final de todo esto”.

“En cuanto a la cantidad de profesionales señaló que todo venimos de la misma manera, hemos sido convocados, hemos tenido una oferta laboral que nos ha satisfecho en su momento y no solo en lo monetario. Un hospital acorde donde uno pueda trabajar tranquilo con todo lo que necesita es otra de las mejoras de la oferta. No es tentador ir a un hospital devastado. En cuanto a salarios y lo demás que tiene que ver con la oferta yo no puedo hablar mucho porque corresponde a ámbitos ministeriales, esperamos que pueda mejorar”, finalizó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios