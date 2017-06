(AUDIO) El acusado por el femicidio de Nilda Nuñez responsabilizó a la “mafia policial” de Tolhuin

El acusado por el femicidio de Nilda Nuñez ocurrido hace un año en Tolhuin, Aldo Javier Núñez expresó sus últimas palabras ante los jueces y señaló que la responsabilidad es de la “mafia policial impune” de la localidad quienes habría asesinado a su ex pareja, que fue descuartizada y sus restos fueron encontrados días después del asesinato en una valija y en el dormitorio de la casa. El veredicto se conocerá después de las 13:30.

“Se buscaron testigos a kilómetros de mi casa, el dolor que tengo adentro, todo lo que hemos sufrido mi mujer y yo en Tolhuin, fuimos víctimas de la policía mafiosa de Tolhuin, fue la policía la que mató a mi mujer, quiero saber si los van a juzgar a ellos, por su familia y sus hijos, por lo que le hicieron a mi mujer y a mí”, señaló Nuñez. Y agregó: “Quiero hablar allanamiento cuando vienen a mi casa, cuando le piden al dueño que saque el auto de la entrada, eran todos policías de Tolhuin, cuando me hicieron hacer el pedido de paradero me obligaron y cuando yo vi a la policía a las dos horas me allanan la casa. Yo estaba durmiendo tranquilo con mis hijos en casa pensando que estaba mi ex mujer en Río Grande como habíamos hablado”.

El acusado dijo que “traté de despertar a mis hijos que estaban durmiendo, dejo pasar a la policía de Tolhuin, no sabía de qué se trataba, a mis hijos me los sacan y a mí me llevan afuera y de ahí en ese momento sacan una bolsa negra de la camioneta de la policía con sierre y dos policías lo meten apara adentro”.

Nuñez se preguntó: “¿Una bolsa supuestamente vacía con cierre lo van a meter adentro de la casa dos policías?” Y continuó: “A los dos minutos dicen arréstenlo, yo me di cuenta lo que estaba pasando, me tiraron al suelo un tal Pereyra y dos más, me apuntaban con un arma en la cabeza diciendo que yo no haga ningún planteo, y me decían que diga donde estaba el cuerpo”.

“Con qué razón me están haciendo todo esto les pregunté, y ahí me dijeron que mi mujer se habían metido con ellos, que ellos mismos mandaban a mi mujer a hacer espiamientos de casas de fin de semana”, añadió. “Yo estando en el piso me dicen que por eso me arrestaban apuntándome con un arma”.

Según Núñez esos mismos policías “armaron lo que yo debía decir, cuando me tenían en el suelo me hicieron leer un cartel en el que decía el camino hacia el cuerpo, donde estaba el matorral donde estaba el cuerpo de Nilda tapado con una rama, eso decía un cartel que me hicieron leer y así fue donde ellos encontraron tan rápido el cuerpo de mi mujer”.

“La policía de Tolhuin me saco a mi mujer, la madre de mis hijos, todos dijeron que ella tenía un romance con un policía, y el hijo que esperaba era de él, no era mío”, afirmó. Esta cuestión fue descartada por las pericias de ADN que indicaron a Núñez como el padre del hijo que Nilda llevaba en su vientre cuando fue asesinada.

Sin embargo Núñez insistió en su teoría. “La responsabilidad es de los policía de Tolhuin que se la tenían jurada porque mi andaba espiando casas o descubrió algo de la policía” dijo finalmente.





