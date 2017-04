(AUDIO) Remiseros les respondieron a los taxistas en RG: “Que bajen la tarifa”

Remiseros respondieron de manera negativa al pedido de los taxistas, quienes habían solicitado la unificación del servicio o de la tarifa. Tras la reunión en el Concejo Deliberante de RG adelantaron en AIRE LIBRE FM que no ven posible los cambios que pretenden su competencia. “Si quieren cambiar que los taxistas bajen la tarifa, como la tenemos nosotros y no hay problema”, expresaron.

Lo remiseros si bien reconocen que hay una baja en el servicio también aseguran que hay otra situación “los taxistas vivieron muchos años de atender la situación de las fábricas y ahora que hay menos trabajo en las fábricas quieren comenzar a atender lo que dejaron de lado y de lo cual nos estábamos ocupando nosotros”.

Los representantes de los remiseros expresaron que no quieren que se unifiquen las ordenanzas que rigen para taxis y por otro lado la de remises. “Cuando aumentan los taxis aumentamos nosotros”, aseguran.

Antes de que inicie la reunión de comisión la concejal María Eugenia Duré señaló que “ayer se recibió a los taxistas y hoy haremos lo mismo igual que hicimos el año pasado, lo que piden los taxistas es la equiparación en cuanto a las condiciones de trabajo pero también de la tarifa; las ordenanzas son claras, por un lado al remis la tarifa la regula el propietario y por otro lado los taxis lo regula el Concejo Deliberante”.

“Esperamos conocer la postura de los choferes de remis y ver si existe alguna posibilidad de modificación de la ordenanza que beneficie a todos”, expresó además.

Uno de los remiseros presentes en el encuentro dijo en AIRE LIBRE FM que “hemos escuchado algunas de las cosas que dijeron ayer los taxistas, estamos esperando la información oficial para ahí tomar una postura”.

Lo de la unificación del servicio se viene hablando hace dos o tres años y hemos decidido que es imposible de realizar, esto lo hemos consensuado cuando Paulino Rossi era secretario de Gobierno de la Municipalidad porque había muchos problemas para hacer una unificación.

Respecto a la unificación de la tarifa el remisero fue contundente y dijo que “si quieren cambiar que los taxistas bajen la tarifa, como la tenemos nosotros y no hay problema”.

En este orden explicó que la diferencia entre el servicio de taxis y remises es que “lo que nosotros tenemos es la espera por cada minuto y no cada 20 segundos como los taxis, es la gran diferencia”.

“No es que nosotros seamos más baratos, tenemos un criterio para manejarnos con la espera, que es una decisión que no pretendemos cambiar”, añadió.





Comentarios

