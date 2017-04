(AUDIO) Productores turberos indignados por los beneficios de Bertone a su funcionario

A raíz de la investigación realizada por este medio, en donde se expone la red de acciones realizadas por la Gobernadora Rosana Bertone que beneficiaron al subsecretario de Pesca, Aníbal Cardozo, en su negocio personal, este miércoles habló en AIRE LIBRE FM Alejandra Oldenburg, una apoderada de dos empresas turberas de Tolhuin. “Mi padre hace 27 años que trabaja en el negocio de la turba, formó Kachem y Chulengo las dos empresas familiares. Estos tipos aparecieron de la nada e hicieron mucho más negocio que los pequeños productores que en serio trabajan”, expresó.

Desde hace dos años, la empresa “Turbera Atlántico” perteneciente a un funcionario de Bertone y su esposa que es concejal en Tolhuin, exporta turba a China. Consultada sobre si hubo alguna reunión previa al viaje para mostrar el producto en una feria internacional de negocios, Oldenburg dijo: “Se hizo público que iban a viajar, pero los turberos que están viviendo al día, que no tienen ventas, no pueden pagarse un pasaje a China. No tienen acceso a eso por la situación económica por la que atraviesan, muchos trabajan para subsistir y no pueden pagar ni sus impuestos”.

Y agregó que en el caso particular, “a mi padre, que es uno de los más antiguos nunca le ofrecieron irse a China o conformar este consorcio que se armó de productores de Tolhuin”. Para dimensionar la situación detalló que “lo que mi papá no hizo en 27 años ellos lo hicieron en 3 años”.

El consorcio dedocrático

Oldenburg recordó que con anterioridad “vino Aníbal Cardozo a reunir a todos los turberos para formar la Cámara de turberos. Cuando fuimos a la reunión era para conformar la Cámara de Mineros para poder tener un aval y cuando necesitábamos pedir algo al gobierno”, cuestión que les exigía el Estado provincial.

En ese intento de conformación al que asistieron además de los turberos, los productores relacionados con la explotación minera, “era todo dedocrático, ya tenían las autoridades. Marcelo Lazzarini, titular de la empresa Terra Fértil S.A., como presidente, como vicepresidente a Antonio Dos Santos y de secretaria a Jannette Cardozo -actual Concejal- y esposa de Cardozo. Tenían la Cámara conformada”.

Oldenburg explicó que es muy difícil para los microemprendedores turberos imponerse “ya que se necesitan uno de otro porque se van prestando cosas entre sí, porque no tienen la tecnología que adquirió Cardozo a Dos Santos”.

A través de gestiones realizadas por Rosana Bertone como senadora y Julio de Vido, funcionario kirchnerista, las dos empresas más grandes recibieron maquinaria cuando la actual gobernadora fue elegida.





