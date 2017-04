(AUDIO) Las obras para el servicio de gas en B° Los Cisnes están listas, y vecinos reclamarán ante Camuzzi

La subsecretaria municipal de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, confirmó que todas las obras complementarias necesarias para el servicio de gas natural en barrio Los Cisnes fueron completadas en tiempo y forma por la urbanizadora original, Desarrollos del Sur SA. Mientras tanto, el presidente de la junta vecinal confirmó en AIRE LIBRE FM que este jueves a las 8:30 se presentarán vecinos de este barrio frente a las oficinas de Camuzzi para reclamar el servicio.

En este sentido, recordó que “el proyecto presentado entre los años 2010 y 2011 a Camuzzi Gas del Sur por parte de la empresa urbanizadora incluía tanto los barrios Vapor Amadeo como Los Cisnes por un total de 942 usuarios bajo el registro 200013540109”.

“Luego, parte de esa urbanización fue cedida al Municipio de Río Grande pero las obras complementarias requeridas para la conexión al gas natural ya estaban concluidas para la totalidad de la zona por lo que solicitar nueva infraestructura no corresponde”, subrayó la funcionaria.

“Camuzzi ahora nos solicita, no sabemos porqué razón, obras complementarias adicionales que incluyen una estación reguladora y un tramo de 300 metros de gasoducto por fuera del ejido urbano por un valor que duplica la totalidad de las redes del barrio”, indicó.

Castillo recordó que “el Intendente Gustavo Melella tuvo la decisión de completar toda la red de gas interna que ya está finalizada en la zona de las viviendas y que está en etapa de licitación en la zona de los terrenos”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que “hoy está todo en condiciones como para que Camuzzi habilite el servicio de gas natural a las familias de la zona”.

“Pareciera ser que alguien quiere dejar presos a los vecinos y al Municipio de alguna buena voluntad y que el Gobierno de la Provincia nos exima de estas obras cuando en realidad ya están concluidas”, manifestó.

Finalmente, Castillo insistió que “un derecho de los vecinos del Barrio Los Cisnes tener el servicio de gas natural en los términos del proyecto original aprobado, para lo cual no hace falta ninguna nueva obra complementaria”.

“Luego de algunas reuniones con los vecinos y con autoridades de Camuzzi, hemos hecho un reclamo administrativo a esa empresa para que avance en la habilitación del servicio como corresponde porque esto es una cuestión de bien común y de derechos de las familias que necesitan del gas para mejorar su calidad de vida”, concluyó.

Vecinos del barrio Los Cisnes reclamarán en Camuzzi por la falta de gas

El presidente de la Junta Vecinal del Barrio “Los Cisnes”, Enrique Delgado, confirmó en AIRE LIBRE FM que este jueves, a las 8:30, los vecinos se convocarán en las oficinas de atención de la empresa Camuzzi para reclamar por el servicio de gas natural

Delgado explicó que “la convocatoria es para reclamar por algo muy simple, que es el servicio de gas natural, porque ya se van a cumplir tres años de la inauguración de nuestro barrio y todavía no lo tenemos”.

Dijo que la red “está tendida por parte del Municipio y está toda la instalación, pero lo que no tenemos es el servicio”, recordando que el barrio de viviendas sociales cuenta con alrededor de “cincuenta o sesenta familias con alguno de sus integrantes con discapacidad y seguimos pasando frío porque no nos alcanza el gas”.

“Ya llevamos tres años con este problema, puras promesas, y nos encontramos con que somos prácticamente rehenes de una problemática que existe entre Camuzzi y la Municipalidad, porque según aducen desde la Municipalidad, Camuzzi les exige una obra complementaria para darnos gas a nosotros, pero esa obra complementaria no es para el barrio Los Cisnes”, enfatizó.

Delgado dijo desconocer qué obra complementaria reclaman desde Camuzzi al Municipio, aunque sostuvo que “eso es lo que vamos a averiguar mañana”.

“En el momento en que se hicieron los proyectos de los barrios Vapor Amadeo y Los Cisnes, se colocó por parte de una empresa que desconocemos una reductora de gas que iba a abastecer a todo este sector, pero desde Camuzzi le dijeron a la Municipalidad que esa reductora era solamente para el barrio Vapor Amadeo, entonces si usted cruza una calle de seis metros el Vapor Amadeo tiene gas y nosotros no”, ejemplificó.

Delgado sostuvo que los vecinos de ese sector “estamos pagando el gas más caro de Río Grande”, recordando que tras el último aumento del gas envasado “una carga común de zepelín se va a 4.200 pesos”.

“Si bien hoy por hoy una carga de 240 está subvencionada en época de verano, que se aumenta al doble en el invierno, no nos alcanza para cubrir las necesidades de nuestro hogar”, lamentó.

Y agregó: “Si se te acaban los 240 kilos de gas subvencionados, comprar otro zepelín de gas hoy se paga a 4.200 pesos”.

“Queremos saber de parte de quién viene el problema y por qué no tememos el gas, y ver de qué manera podemos solucionar este problema”, cerró.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios