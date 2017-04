(AUDIO) La ATURG solicita la unificación de la tarifa, un pedido de años

La Asociación de Taximestristas Unidos de Río Grande (ATURG) llevó el reclamo al Concejo Deliberante para que se unifique la tarifa. Aseguran que el trabajo bajó por lo menos un 30% y piden paridad en los servicios. “Tenemos que blanquear la situación, hoy el servicio de remis está haciendo un servicio encubierto de taxis”, reclamó Jorge Magallanes, representante de los taxistas en diálogo con AIRE LIBRE FM.

“Hace muchos años venimos pidiendo la unificación del servicio, sabemos que esta es una decisión política que se tiene que tomar, y estamos dispuestos a pedirlo hasta las últimas consecuencias”, reclamó Magallanes. Y agregó: “Necesitamos una herramienta para salir a la calle a trabajar tranquilos, no hay que olvidarse que el costo de nuestra herramienta de trabajo es altísima, no venimos pidiendo aumento desde septiembre del año pasado y no la vamos a pedir por ahora porque tenemos la competencia desleal del remis que es increíble”.

Y remarcó que “todos los años se puede observar que cuando nosotros aumentamos ellos aumentan pero menos que nosotros”. “La diferencia en un viaje largo puede ser de cinco pesos o seis pesos, pero si sumás a la gente que usa cotidianamente el servicio, es enorme la diferencia. Hoy la gente los elige”, agregó.

El pedido de la ATURG “es tener una base con el remis de la misma tarifa, si ellos después la quieren aumentar que lo hagan pero que tengamos una misma base para que la gente pueda elegir el mejor servicio por la atención, la cantidad de minutos de espera, el auto más limpio o lo que sea” y añadió que “estamos pidiendo esa herramienta porque la desigualdad es muy grande”.

“Lo que tenemos que hacer es blanquear la situación, hoy el servicio de remis está haciendo un servicio encubierto de taxis, paran en la calle, se paran en las esquinas a esperar pasaje, hacen el mismo servicio”, sumó.

Por último adelantó que “el martes vamos a tener nuevamente una reunión con los concejales y la Municipalidad”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios