(AUDIO) Angus asegura que en junio ya estarán los colectivos 0Km. en RG

El gerente de la empresa Angus Catering, Norberto Ocorzo, dio detalles de los nuevos colectivos que llegarán en junio a Río Grande. Son 22 unidades nuevas “preparadas para el clima y el suelo de esta ciudad”, dijo en AIRE LIBRE FM. Luego añadió que “tendrán una tecnología inédita”.

El nuevo servicio de colectivos de Río Grande, que comenzará una vez que la empresa Angus Catering tenga sus 22 unidades nuevas en la ciudad, a fines de mayo según anunció. Hasta que eso ocurra, se siguen alquilando las 14 unidades de la firma Montecristo.

Norberto Corso, gerente de Angus, se refirió al destino de los fondos del crédito de 30 millones de pesos que la empresa recibió del Banco de Tierra del Fuego (BTF). “Con fondos propios fuimos comprando los colectivos, pero esos fondos estaban destinados a otros emprendimientos, de hecho hoy tenemos 70% pago los colectivos, únicamente falta el 30% que es contra entrega cuando las unidades estén acá tengamos la certeza que están en condiciones, hasta ese momento no se paga”, indicó.

En este orden precisó que “una vez que ganamos la licitación presentamos carpeta en distintos bancos para tener un flujo de dinero para hacer otros emprendimientos”.

Angus se desempeña también en rubros como limpieza, catering, tiene una constructora y también importa vehículos. “Hay plata que estaba destinada a otros proyectos, el más importante es un edificio que vamos a construir en el centro de la ciudad”, argumentó el gerente y afirmó que “se pidió este préstamos para recuperar ese dinero y empezar a no para el resto de proyectos que tenemos”.

Además señaló que en una segunda etapa “después de los colectivos teníamos pensado modificar la planta donde se está trabajando hoy porque realmente no están trabajando en las condiciones que a nosotros nos interesa, ese lugar no está en condiciones de ser operado y requiere de un montón de refacciones y de plata”.

“Tengamos en cuenta que el préstamo es de 30 millones y nada más que en colectivos estamos hablando de 45 millones de pesos, la capacidad económica de la compañía está clara y demostrada en los balances que presentamos”, graficó.

En junio, los nuevos coches

La demora en la llegada de las nuevas unidades cero kilómetro –según argumenta la empresa- se debe a que los nuevos colectivos están modificados para la ciudad de Río Grande. “Tienen que tener motor delantero y caja manual por las condiciones del piso, las puertas fueron modificadas para que tengan rampas para discapacitados, hubo que calefaccionar los descansos y pasamanos”, detalló Corso.

“Tienen una tecnología inédita en Río Grande” aseguró y dijo que cuentan con “cámaras internas y externas, música funcional, butacas muy cómodas con apoyacabezas y diferentes cuestiones para que la gente viaje cómoda”.

“Son muy buenos vehículos y esperamos que pronto puedan conocerlos y verlo en persona”, señaló y agregó que “además el usuario va a contar con la aplicación para saber por dónde pasa el colectivo, la va a bajar en el celular a partir de que lleguen las nuevas unidades”.









(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios