Ajedrez: Río Grande ganó el XXVI Patagónico de Ajedrez

Luego de una actuación brillante al ganar los tres match, el Club de Ajedrez de Río Grande se quedó con la XXVI edición del Torneo Patagónico por Equipos “Copa Challenger”. Venció a los equipos de Ushuaia, la UMAG y Punta Arenas. Además Quiroga y Rodríguez ganaron sus tableros. El equipo completo: Federico Torres, Ariel Farías, Seba Rodríguez, Ángel Quiroga y Cristian Barrozo.

Es la 3ra vez que el CARG logra alzarse con el título, y la de tal vez de mejor actuación. Sumó 8,5 puntos de los 12 posibles tras vencer en forma sucesiva a Ushuaia (2,5-1,5), UMAG (3,5-0,5) y Punta Arenas (2,5-1,5). Sólo sufrió una derrota (Torres vs Frey cuando el torneo ya estaba definido), 5 tablas y 6 victorias. Ángel Quiroga (4to tblero – 2,5/3), Sebastián Rodríguez (3er tablero – 2,5/3) y Ariel Farías (2do tablero – 2/3) terminaron al frente en sus tableros, aunque este último no obtuvo el premio ya que empató en puntos con Rodrigo Magas (Pta Arenas) quien jugó más partidas con negras. Federico Torres, 1er tablero sumó 1,5 pts producto de un empate, una victoria y una derrota. El mejor primer tablero fue el de Ushuaia Juan Cruz Arias con 2,5 puntos.

El combinado local, del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, sumó 6,5 unidades y se quedó con el subcampeonato. Más atrás finalizaron Punta Arenas (6) y la UMAG (3).

EL CAMINO AL CAMPEONATO

El torneo comenzó con el siempre complicado clásico frente a Ushuaia, que cuenta con el tablero de mayor ELO de la zona: Juan Cruz Arias. Atrás estaban Juan Carlos Arias, Cristian Jorge y Cristian Dieguez. El match comenzó con unas tablas rápidas de Farías y Arias en el 2do tablero, resultado que estaba en los planes de los riograndenses ya que consideraban que su fuerte y donde podían sacar ventaja eran los tableros 3 y 4. Pero no continuó de la mejor manera ya que en plena apertura Dieguez obtenía una posición ventajosa y a la vista decisiva frente a Quiroga en el 4to tablero. Con Rodríguez mejor posicionado y Quiroga casi perdido, Torres, con negras, aceptó las tablas ofrecidas por Juan Cruz Arias y dejó el match en manos de los tableros finales. Con una gran defensa y aprovechando la falta de definición de Dieguez, Quiroga rescató medio punto, y minutos después Rodríguez venció por ataque a Cristian Jorge, cerrando la serie 2,5 a 1,5. Un comienzo con el pie derecho tras un durísimo match. En el otro, Punta Arenas vencía 3 a 1 a la UMAG y dejaba claro que venía por otra copa. Con jugadores experimentados y de buen nivel era de arranque candidato al título.

En la 2da ronda el CARG jugaba frente a la UMAG con la esperanza de otro buen resultado para definir el título en la jornada final. Y fue inmejorable. En el 1er tablero Torres (de negras nuevamente) sacó rápida ventaja gracias a su especialidad (Defensa Philidor) e inclinaba el match a favor del CARG. En el 2do Farías presionó de principio a fin a Kuscic y terminó llevándose merecidamente el punto. Rodriguez entabló con el mejor de la UMAG, Matías Hurtado y en el 4to Ángel Quiroga se recuperó de su primera ronda y venció con claridad a Sebastián Silva. 3,5 a 0,5 es tal vez la mayor diferencia entre los dos equipos en la historia de la Copa. En el otro match, Ushuaia demostró su potencial y venció 2,5 a 1,5 a Punta Arenas (triunfo de J. Cruz Arias y C. Jorge y tablas de J. Carlos Arias). Así la tabla quedaba: Río Grande 6, Pta Arenas 4,5, Ushuaia 4 y UMAG 1,5.

En la ronda final el capitán decidió nuevamente por Quiroga en el 4to tablero y este fue definitivo. El match, el más largo y de mayor tensión de los tres tenía a Torres vs Frey, Magas vs Farías, Rodríguez vs Bordoli y Bustamante vs Quiroga. Paridad total en las 4 partidas luego de más de una hora de juego. Torres simplificaba ante Frey buscando asegurar medio punto al igual que Farías. Nuevamente las fichas estaban puestas en los tableros 3 y 4. Rodriguez sacrificó pieza ante el experimentado Bordoli y parecía sacar una ventaja importante, mientras que Quiroga obtenía ventaja posicional ante un Bustamante que necesitaba ganar para Punta Arenas. Luego de poco más de 2 horas de juego Bordoli inclinó su rey y Seba Rodríguez dejaba a Río Grande a medio punto de la consagración ya que Ushuaia y la UMAG habían firmado tablas en su 3er tablero. Pero a pesar de que la premisa era clara (sumar medio punto más) Quiroga no se conformó. Sacrificó y le dio un elegante jaque mate a Bustamante. 2-0 y festejo. Al final Farías aguantó y entabló con Magas para asegurar un nuevo triunfo y Federico perdió un final de tablas luego de 4:15 horas de juego. 2,5-15 y tercer título para Río Grande en la historia de la Copa (1996; 2013 y 2017).

En el tablero seniors, Daniel Zsilavecz cumplió con una aceptable actuación. Finalizó tercero luego de caer frente a Héctor Barra (ganador con3/3 y amplio favorito a priori) y Luis Poblete: tenía posición ventajosa pero Poblete sacó un sacrificio de la galera que le dio el punto y el premio a la mejor partida del torneo. Venció por su parte, en un preciso final, a Eduardo Zajik de Ushuaia.

