SALUD: Buscan legislar sobre trastorno del espectro autista y normativa nacional

Río Grande, jueves 16 de febrero de 2017.- La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos) se reunió hoy, en dependencias legislativas, con un grupo de padres, representantes de organizaciones que trabajan en la temática y profesionales que buscan normar la adhesión de Tierra del Fuego, a la Ley Nacional N° 27043, sobre el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), de 2015. Durante el encuentro, se abordaron distintas problemáticas desde lo diario hasta las prestaciones médicas, obras sociales, educación, entre otros aspectos. Acordaron continuar reuniéndose y lograr una fundamentación interdisciplinaria para avanzar en un proyecto de adhesión.

Cabe señalar, que ya existe una iniciativa en el Parlamento, que de acuerdo a la tecnica legislativa, dentro del próximo período –que se inicia en marzo- perderá estado parlamentario. De modo que, desde la propuesta de la Legisladora como de los familiares junto a sus referentes, buscan arribar a un texto que sustente la necesidad de la adhesión a esa ley nacional.

En diálogo con Prensa Legislativa, Liliana Martínez Allende destacó el encuentro y entendió que se trata del primero de muchos más, en la búsqueda de resultados favorables para quienes padecen esa enfermedad. El encuentro se desarrolló junto a profesionales, familiares y referentes de asociaciones que “trabajan en el tema de discpacaidad, en particular autismo y asperger”, dijo.

Respecto del texto nacional, la referente de UCR – Cambiemos, dijo que “la idea es ver, si se puede redactar una adhesión o generar un proyecto provincial”. En el último caso, aventuró que se puede incluir toda la problemática que padecen las personas con discapacidad con esta particularidad. En este sentido, dijo que les basta con la adhesión a la norma nacional y adelantó que se incluirán como fundamentación, informes técnicos y médicos que versarán sobre la importancia de esa acción legislativa.

“Vamos a generar más reuniones” dijo y recordó que el Parlamento aún está en receso de verano, pero convocó a la Comisión de Acción Social y Salud Pública para que se interiorice sobre esta iniciativa. “Voy a promover encuentros en Ushuaia y Río Grande, con distintos grupos de padres para saber su postura”, dijo luego de la reunión.

Respecto de la fundamantación, Martínez Allende dijo que es necesario contar con la opinión de grupos interdisciplinarios, para que –bien por una adhesión o un proyecto provincial- “nos indiquen qué camino seguir”.

Por su parte, Daniel Furgoti, referente del sector, destacó el encuentro parlamentario y recordó que buscan una norma legal para el tratamiento y abordaje que necesitan “nuestros hijos. Quedamos en reunir a profesionales de distintas disciplinas para que ellos puedan opinar con rigor científico sobre el tema”, contó a Prensa Legislativa, esta tarde.

En tanto, el Dr. García Casanova, se esperanzó en que “todos los Legisladores” puedan involucrarse en la cuestión autismo. “Para nosotros es importante que se adhiera a la ley nacional, más allá de las cuestiones de orden público”, en particular sobre las obras sociales, quienes tienen que “hacerse cargo del pago de las prácticas y tratamientos. Eso no es algo que se discute”, señaló. En Tierra del Fuego, ya se ejecuta aunque la Provincia no esté adherida.

