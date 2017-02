Funcionarios del ministerio de salud de la nación recorrieron el centro de rehabilitación “mamá margarita”

El director Nacional de Integración Sanitaria Federal del Ministerio de Salud de la Nación Dr. Juan Carlos Ponce y el coordinador Nacional del Programa de Lucha contra el Sedentarismo de esa misma cartera, Dr. Oscar Incarbone recorrieron junto al Secretario de Salud del Municipio, el Dr. Walter Abregú las instalaciones del Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita” y la Pileta Terapéutica.

El Dr. Ponce manifestó que “Río Grande me sigue sorprendiendo por el gran trabajo que ha hecho el Intendente Melella en materia de salud, sobre todo el enfoque que se ha dado a la prevención y la promoción”.

“Quiero felicitar a todo el equipo de salud y a la gestión municipal por este centro y esta pileta terapéutica que personalmente no he visto en otro lado”, expresó.

Por su parte, el Dr. Incarbone comentó que “yo viajo por todo el país y Río Grande me sorprende por los profesionales de primera línea que están a disposición de los vecinos”.

“Tener un edificio como éste, cardio-seguro, con un natatorio para rehabilitación y profesionales de la salud de excelencia es un orgullo para la ciudad“, concluyó.

Los profesionales arribaron a la ciudad en el marco del “Encuentro Provincial de Municipios Saludables” que se realizó en el Centro Cultural Alem, con presencia de representantes de los Municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

