Apertura de sesiones: Concejal Verónica Gonzalez

Concejal Verónica González

“A nosotros nada nos puede desviar la atención, cuando el objetivo principal de nuestra gestión sigue siendo el ciudadano”

Así lo afirmó la concejal González una vez finalizado el discurso de apertura de sesiones realizado por el intendente Melella. Remarcó que es una “nuestra responsabilidad no renunciar a la autonomía porque así lo marca nuestra Carta Orgánica”. Además le pidió dialogo concreto a la provincia.

Río Grande.- Finalizado el discurso del intendente Gustavo Melella que dejó abierto el período legislativo de Sesiones Ordinarias 2017, la concejal Verónica González se refirió a los distintos ejes enumerados por el mandatario municipal.

Al respecto manifestó que no “debemos renunciar a nuestros derechos sobre la Islas Malvinas, de hecho forman parte del territorio, destacando que donde hubo ausencia del Estado Nacional, estuvo el municipio presentando el reclamo ante la ONU y cancillería”, aseveró la edil.

Por otro lado, se refirió a la Ley de Promoción Industrial 19.640 manifestando que “hoy sabemos que no es solamente administrativo los errores conceptuales que poseen desde el gobierno nacional, sino que también es hasta ideológico no entender que por algo Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, pero que el intendente haya iniciado un discurso de esta manera da tranquilidad a los riograndenses en general, y a mí en particular, dado que uno no está equivocada en acompañar a quien acompaña desde lo político”.

Remarcó la calidad de las “políticas Públicas como Salud y Educación que desde el Ejecutivo Municipal se vienen realizando, con asistencia médica en los centros de salud municipal y capacitaciones en todos los barrios, como así también con la finalización de estudios y acompañamiento en diversas propuestas escolares”.

Subrayó que a pesar de que este año es un año electoral a “nosotros no nos puede desviar nada la atención cuando el objetivo principal de nuestra gestión sigue siendo el ciudadano, a nosotros no nos puede desviar nada porque es el trabajo que la ciudad nos impuso a través del voto y con el afecto de entender que somos nosotros los responsables de estar al frente del Concejo Deliberante, y de Gustavo Melella al frente de la intendencia, por lo cual no habrá nada que impida de que nosotros sigamos trabajando para todos los vecinos”.

Fue crítica de la provincia afirmando que sigue “faltando dialogo a nivel provincial, y a la responsabilidad legislativa que también sigue faltando al dialogo a la hora de entablar algún tipo de acuerdo, de forma de no desayunarnos con cosas raras entre gallos y media noches como ya lo hemos vivido no hace mucho”.

Puntualizó que el “Concejo Deliberante dio muestras claras de lo que es trabajar a conciencia, la Carta Orgánica nos obliga a defender la autonomía plena que tenemos en nuestra ciudad, y es una responsabilidad nuestra no renunciar a la autonomía”, dijo, al tiempo que indicó que la “discusión debe ser política y no se debe recurrir a la Justicia, pero estamos esperando que la Justicia se ajuste a Derecho, y en base a eso creemos que no va a ver ningún tipo de complicación si de constitucionalidad hablamos”.

Finalmente la concejal González remarcó que se deben dejar de “lado las mezquindades y personalismos, sin distraernos en cuestiones demagógicas, dado que en esto el único perjudicado es el vecino y es nuestro noble deber, en pos de un mejor Río Grande, trabajar simplemente a conciencia, y eso es lo que haremos desde mi bloque”.

