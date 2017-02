Apertura de sesiones: Concejal Paulino Rossi

Apertura de Sesiones Ordinarias

Concejal Rossi: “Debemos hacer respetar las autonomías municipales”

Así lo aseguró el concejal Paulino Rossi, tras la apertura de Sesiones Ordinarias realizado por el intendente de la ciudad Gustavo Melella. Además subrayó que el discurso fue “claro, con un

diagnóstico preciso y crudo de la realidad que vive la ciudad de Río Grande”.

Río Grande.- Tras el discurso de apertura del intendente Gustavo Melella, el concejal Paulino Rossi remarcó que fue un “discurso muy claro, si uno quiere cambiar la realidad, uno tiene que ser objetivo en el momento del diagnóstico, y es un diagnostico muy crudo, dado que no se generan falsas expectativas, sino que hay una descripción muy clara de la realidad que se está viviendo, y también de las responsabilidades que tenemos que asumir cada uno de nosotros y las distintas instituciones gubernamentales”.

Asimismo subrayó que “no hay que ocultar la realidad, no es un buen año, y nosotros tenemos que reconocer esta situación para poder cambiarla, no hay que esconder la basura debajo de la alfombra, sino que hay que evidenciar cuales son la problemáticas reales y ponerse a trabajar de manera desinteresada”.

Respecto de la falta de empleo mencionada por el intendente en su discurso de Apertura de Sesiones, señaló que “el termómetro social de cuál es la realidad es la secretaria de Promoción Social del Municipio, y cuando uno ve la cantidad de familias que requieren de ayuda alimentaria es el indicador más sensible a la falta de empleo, y la falta de empleo se debe a una política nacional que no ha sido favorable a Tierra del Fuego”, fustigó el edil.

Si bien remarcó que desde el “Municipio se trata de tener capacidad de acción, obviamente los recursos son limitados, y debemos que trabajar en conjunto con las demás instituciones”.

Por otro lado consideró que legislativamente este año será “intenso, sabemos que al ser un año político se van a vivir situaciones en donde se va a cruzar lo electoral con la gestión, o algunos van a intentar hacerlo, pero nosotros debemos tener la claridad mental de saber identificar los problemas reales de la gente, y por otro lado los beneficios personales que quieren algunos políticos para su espacio, así que deberemos de trabajar mucho, priorizando lo que es verdaderamente importante”.

En otro orden hizo mención a la importancia de la defensa de la autonomía municipal, para lo cual recordó que “hace un año atrás nosotros presentamos un proyecto para no adherir a una ley provincial que considerábamos que avanzaba sobre las autonomías municipales, lamentablemente está discusión que debería ser política, se judicializó, pero no tengo ninguna duda de que la solución está en el ámbito legislativo provincial, en el ámbito político, y ojala que las autoridades provinciales que les encanta hablar por las redes sociales, algunas vez se dignen a realizar bien su trabajo, y se acerquen al Concejo Deliberante, o al Ejecutivo Municipal para trata de debatir estos temas”.

