Apertura de sesiones: Concejal Mora

“Debemos trabajar todos juntos para resolver los problemas de los vecinos”

Así lo aseguró la concejal Miriam Mora tras el discurso del mandatario municipal. Puntualizó la necesidad de “trabajar todos juntos para resolver los problemas de la gente en este año tan difícil en lo social y en lo económico”. Además recalcó la necesidad de “buscar el dialogo y los consensos”.

Río Grande.- Tras el discurso del intendente Gustavo Melella, la concejal Miriam Mora expresó que el “discurso del mandatario municipal estuvo plagado de políticas sociales, de inclusión, estamos hablando de una ciudad que sigue continuamente en crecimiento, en desarrollo, pero con el agravante de que en el último año se han perdido muchos puestos de trabajo, por eso debemos trabajar todos juntos para resolver los problemas de los vecinos”, dijo.

Asimismo remarcó que “fue un discurso que se mantiene dentro de la línea de trabajo que venimos teniendo desde el Concejo Deliberante, un discurso de llamado al diálogo constante, de solidaridad, de consenso, de acompañamiento, y sobre todo de defensa de nuestra autonomía municipal”.

Respecto de este último punto, la edil dijo que “este es un tema que se debe resolver políticamente, no en la Justicia, pero lamentablemente este año vamos a tener varias discusiones con respecto a la autonomía, el año pasado nos dieron un lugar para poder sentarnos con los Legisladores para tener esta discusión, creo que la Legislatura no debe cerrar la puerta, sino trabajar abiertamente, deben escucharnos, todos hemos sido elegidos por el pueblo, todos somos representantes del pueblo al igual que ellos, por lo cual es muy importante que lleven adelante todas las medidas y nuevas leyes que quieran hacer, pero con consenso, con dialogo, y sin tratar de perjudicar a nadie, dado que una guerra política es lo peor que le puede pasar a cualquier ciudad”.

Puntualizó que nosotros estamos “tratando de cumplir primero que nada con nuestro juramente que es defender la Constitución Nacional, y la autonomía de la ciudad sobre la Carta Orgánica, así que espero que realmente traten de escucharnos con respecto a todos los temas que hemos tratados y sorteados el año pasado, tratando de superar la desocupación, el empleo, soberanía, Malvinas, autonomía municipal, derechos, para eso fuimos elegido, y no queremos perder un derecho menos, y esperemos que entre todos los electos, sea tanto a nivel municipal, provincial, como nacional, podamos entender que lo primero que debemos hacer es defender nuestra provincia con todo lo que en ella incluye”.

Consultada sobre la pérdida del empleo, y el trabajo a realizar desde el Concejo Deliberante, la edil manifestó que “estamos participando de la reuniones del Consejo Económico Social, como así también estamos viendo el tema de la producción propia a través de los micro emprendimientos productivos, con lo cual trataremos de avanzar para ver qué es lo que podemos aportar, que tipo de proyecto podemos llevar adelante para poder comenzar a recuperar la actividad laboral”.

