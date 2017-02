Apertura de sesiones: Concejal Dure

Concejal María Eugenia Duré

“Debemos trabajar en unidad y profundizar el dialogo”

La Concejal María Eugenia Duré manifestó que es fundamental “trabajar sobre la base del dialogo y la unidad para dar respuestas clara a los vecinos”. Además evidenció que la situación social en la ciudad se ha agudizado con la “pérdida de seis mil puestos de trabajo y debemos trabajar fuertemente en generar políticas sociales para dar respuestas concretas”.

Río Grande.- Tras la Apertura de Sesiones Ordinarias, la concejal María Eugenia Duré sostuvo que “debemos trabajar en unidad, profundizar el dialogo y el trabajo cotidiano con el Municipio para dar respuestas claras a los vecinos”.

Además la edil resaltó el trabajo de cooperación entre los Municipios de Río Grande y Ushuaia señalando que es “digno de llevar adelante, nosotros como concejales lo tenemos que acompañar, ahora si el trabajo entre el Concejo Deliberante y el Municipio no es viable, los únicos que pierden son los vecinos de la ciudad”.

Por otro lado, Duré se refirió al tema de la vivienda anunciado por el intendente durante el discurso de apertura de sesiones, manifestando que “es fundamental, básico, sobre todo para las familias de los barrios irregulares, o aquellas personas que todavía no han podido acceder a la vivienda propia, es una gran noticia, y es muy positivo todo lo que se está trabajando en conjunto con el IPV, con Nación, articuladamente con el Municipio para que las familias de Río Grande puedan tener esas viviendas tan esperadas”.

En otro orden se refirió a la falta de empleo y a la llegada de nuevas familias a la ciudad, para lo cual indicó que “la situación a nivel país no es buena, no está bien, y nosotros tendremos que ser esa caja de resonancia como lo fuimos en el 2016, y como lo seremos ahora”, dijo, al tiempo que recordó que se han “perdido seis mil puestos de trabajo en el año 2016, nuestros diputados están trabajando y han venido sosteniendo lo que tiene que ver con el reclamo de lo que ha sido el desempleo en nuestra fábricas, ese polo industrial que se soñó y que desde la década del 80 comenzó a crecer en la ciudad, nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores de la ciudad, vamos a hacer lo indefendible para defender el empleo de cada uno de los riograndenses”.

Por último la concejal Duré remarcó que se ha “agudizado y acrecentado la cantidad de personas que vienen a pedir ayuda, lo vemos todos los días en el Concejo Deliberante, con lo cual debemos trabajar fuertemente en poder profundizar políticas sociales sobre estos ejes y hacerlos viables”.

