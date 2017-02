NUEVOS RESCATES: DEFENSA CIVIL REITERA ADVERTENCIAS

Nuevos rescates en la laguna de los Témpanos

Personal de Defensa Civil Municipal fue alertado nuevamente sobre el extravío de dos jóvenes turistas en la laguna de los Témpanos, motivo por el cual ayer a las 16.45 horas, se volvió activar el protocolo de la Comisión de Auxilio.

Las mujeres de 23 años, oriundas de Punta Alta se comunicaron por teléfono con Defensa Civil para alertar sobre la situación de desorientación sin posibilidad de hallar los senderos señalizados. Por ello mismo, se convocó de inmediato a la comisión de auxilio. El operativo finalizó pasada las 20 horas, donde se pudo constatar que ambas no presentaron lesiones de consideración, sino un estado de susto.

Vale recordar que previo a planificar cualquier caminata en el campo hay que tener en cuenta diferentes variables como, por ejemplo, conocer los límites de las capacidad físicas de uno mismo, llevar agua, abrigo apropiado, prever el tiempo de luz para programar el regreso sin que oscurezca, no salir de la senda y tratar de no perder señal del teléfono móvil.





