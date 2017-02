Ushuaia: Rescataron a 14 gatos más en casa de un adulto mayor

Desde la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia llevó a cabo un segundo rescate de felinos en la vivienda del adulto mayor en el barrio Balcones del Beagle, quién convivía con más de medio centenar de gatos.

La semana pasada se había dado a conocer el primer operativo municipal, en el cual se contabilizaron al menos 42 gatos, procediéndose durante la semana a la castración de los adultos, que fueron devueltos a su hogar y, por otra parte, se pusieron en adopción los cachorros.

Asimismo la Directora del área, Marcela Garber explicó que “dada la cantidad de gatos que encontramos en el primer operativo, donde muchos de ellos no eran mansos, tuvimos que prever realizar un segundo operativo. Ahora capturamos veinte, y 14 de ellos son cachorros recién nacidos y, con los adultos, tuvimos que utilizar trampas. Visualizamos, inclusive, otra cantidad que habilita organizar un tercer operativo porque no pudimos atraparlos”.

La Directora observó que “al igual que en el primer operativo, vamos a castrar a los adultos y devolverlos al hogar y los cachorros darlos en adopción, teniendo en cuenta que algunos todavía necesitan ser amantados”.

Por otra parte destacó “la buena respuesta que tuvieron los vecinos de la ciudad, al pedido de adopción responsable de mascotas”, ya que en la semana “se acercaron familias para adoptar canes acorde a las características de cada hogar”.

Algunos de los perros que se adoptaron fueron “Negra” de tres años de edad y “Roco”, un perro muy particular, muy cariñoso.

Quienes quieran sumarse a la iniciativa de ofrecerles un hogar y con los cuidados que requiere cada animal, pueden acercarse a Vito Dumas N°220 para iniciar los trámites de adopción.

Para mayor información pueden ingresar a la página del facebook: Ushuaia Adopción de Mascotas o bien seguir las publicaciones que se suben a las redes de la Municipalidad.

Comentarios

Comentarios