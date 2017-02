La UNTDF entregó carteles al Parque Nacional Tierra del Fuego

Con el objetivo de fortalecer la comunicación de los valores ecológicos y sociales del Parque Nacional Tierra del Fuego, un equipo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) hizo entrega de una serie de carteles informativos al Intendente del Parque Nacional para ser colocados en el área protegida. Cabe destacar que la iniciativa socio-ecológica se desarrolló en el marco de dos “Proyectos Educativos y de Introducción a la Investigación (PEININ)”, destinados a promover el financiamiento de diversas líneas de investigación sobre el Parque a instancias de un convenio rubricado entre la Universidad fueguina y la Administración de Parques Nacionales.

Un grupo interdisciplinario, conformado por docentes-investigadores de antropología, ecología y medios audiovisuales de los Institutos de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) y de Sociedad, Cultura y Estado (ICSE) de la UNTDF, junto con alumnos de la carrera de Biología, y en la colaboración con becarios de la carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad del Norte de Arizona (Estados Unidos) y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), llevó a cabo una investigación sobre las percepciones y el conocimiento de los visitantes al Parque Nacional. Dicho proyecto incluyó trabajo de campo con más de 600 encuestas, realizadas a residentes de Ushuaia, turistas nacionales y visitantes internacionales durante el verano de 2016

Gran parte de los encuestados no conocieron las especies nativas de Tierra del Fuego, mientras que sí pudieron identificar las especies introducidas, como el castor. Además, se observó que la biodiversidad acuática fue prácticamente desconocida, en contraste con las especies terrestres. Por otro lado, los encuestados le dieron un gran valor al Parque Nacional, percibiendo distintos beneficios que brinda el área protegida, tanto ecológicos (como la conservación de la naturaleza) como sociales (como espacio de recreación). Sin embargo, prácticamente no hubo reconocimiento del rol que juega el Parque en el desarrollo social, territorial, económico y de la salud pública de Ushuaia.

En este contexto, en un primer cartel se propuso resaltar la importancia del Parque a la hora de proveer beneficios directos a la ciudad de Ushuaia. Como señala el Dr. Christopher Anderson, uno de los directores del proyecto, “en el Parque nacen los tres ríos y arroyos que proveen el abastecimiento de agua potable a toda la población de nuestra ciudad. Si consideramos que el 60% del cuerpo humano está conformado por agua, el Parque literalmente está dentro de nosotros, como fuente de vida y salud, el valor social de esta área protegida para la conservación de estas cuencas hídricas es incalculable”.

Por su parte, el Dr. Alejandro Valenzuela, el otro director del proyecto, se refirió a un segundo cartel, al anotar que “quedamos sorprendidos lo poco que sabían los visitantes sobre la biodiversidad acuática. Es entendible que no se conozcan los “bichitos” que viven en el agua o el puyen, un pequeño pez nativo, pero tampoco se conoce al huillín, una nutria nativa y amenazada (y bastante grande por cierto) siendo que el Parque Nacional Tierra del Fuego es uno de los pocos refugios en el país para la conservación de este especio. Por eso, trabajamos con los miembros del equipo de medios para hacer un cartel que pueda comunicar este mundo sumergido que muchos no vemos y por lo tanto no valoramos”.

En conclusión, Valeria Car, docente-investigadora de medios audiovisuales e investigadora del proyecto, señaló “esta nueva cartelería combina no solo nueva información, sino también incluye un diseño pensado en la comunicación efectiva de los valores “escondidos” de la naturaleza, su biodiversidad y su importancia socio-ecológica. Esperamos que sirva no solo para enriquecer la visita de los turistas, como medio de divulgación, sino también para fortalecer el papel social del Parque Nacional en la vida cotidiana de todos los residentes de Ushuaia”.

