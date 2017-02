Industria en RG: La situación de cada empresa

Oscar Martínez, titular de la Unión Obrera Metalurgica en la ciudad, y diputado nacional, comentó en AIRE LIBRE FM la situación empresa por empresa en Río Grande:

BGH: “En las últimas semanas se ha debatido a través de asambleas con y diálogo con la empresa y se llegó a una reducción de jornada que consiste en prestar servicio de lunes a jueves atento a una dificultad operativa que tiene la empresa por las condiciones actuales de la economía del país. Los trabajadores percibirán el 70% del valor neto del día no trabajado. También se contempló la situación de los trabajadores discontinuos de regresar a sus puestos, en este caso percibirán por el lapso de 3 meses (febrero, marzo y abril) una ayuda de 5 mil pesos remunerativos y no remunerativos, intentando darles alguna contención ante la gravedad de la situación que están atravesando. La situación será revisada a fines de marzo, tenemos el compromiso de la empresa de revisar la situación y que se modifique, nosotros vamos a estar firmes en ese reclamo. Una situación más compleja viven aquellos que han estado con contratos por tiempo indeterminado”.

Delphi-Famar: “Las empresas analizan distintas medidas, en el caso de Famar es la reducción de actividades por largo tiempo, que desde hace meses tiene un horario de salida a las 12 del mediodía”.

IFSA: “En el caso de Informática Fueguina el año pasado vivimos los lamentables hechos del cierre del establecimiento, después de la discusión se acordaron algunas condiciones que es que no dejaron satisfechos a la totalidad pero fue una alternativa que acordaron. En este momento se trata de establecer la fecha definitiva del pago de los montos que compromete el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo que son valores a liquidar durante un periodo de seis meses, que contemplan la mitad del salario promedio de los últimos doce meses. Esto debiera liquidarse a partir de febrero, pero se puede extender a marzo atento a las demoras en la aplicación del programa del cual sería la primera empresa beneficiaria de esto. Además el plan de relocalización establece que si algún trabajador de IFSA se va de la isla, está la posibilidad de contar con una ayuda extraordinaria de dos salarios mensuales. Aquellos trabajadores que se desvincularon antes de la vigencia del acuerdo a partir de mañana serán convocados por la empresa para que puedan percibir la diferencia que generó el acuerdo posterior y con el cual se verán beneficiados”.

Mirgor – IATEC: “Ha convocado a personal contratado hace unos años atento a una producción extraordinaria que tiene, aunque no está determinado por cuánto tiempo. Está en mejores condiciones porque ha tenido una producción extraordinaria por una vigencia que se calcula hasta el mes de marzo según expresa la propia empresa, pero siempre buscan el recambio de personal y amenazan con avanzar en despidos, tal cual como ocurrió con los supervisores”.

SOLNIC: “La situación es como la del resto de las empresas, retomó la actividad a mediados de enero y estamos intentando comprender cuáles serán los niveles de producción. El año pasado anunciamos dificultades, atento a que la comisión del Área Aduanera Especial informó que las solicitudes eran muy escasas, ahora hasta los primeros días de marzo no vuelven a reunirse. Ayer mantuvimos reuniones con los delegados para generar alguna reunión con representantes de la empresa para discutir cuales son las condiciones en los próximos meses”.

Brightstar: “Atraviesa las dificultades de las empresas que fabrican mono productos, en este caso celulares. Tenía la posibilidad de fabricar tablets y notebooks pero las medidas nacionales ha reducido más que considerablemente sus posibilidades. Estamos analizando una continuidad laboral atento a que hay una producción determinada de aproximadamente 2 millones de celulares y pareciera ser que eso podría dar una cierta estabilidad en los próximos meses para los trabajadores de este establecimiento”.

Radio Victoria: “Hay una dificultad para que los contratados PPD sean convocados en lo inmediato, hemos mantenido reuniones con el cuerpo de delegados para analizar las medidas y acciones a llevar a cabo. Hemos planteado la situación en la mesa de AFARTE donde hemos solicitado la inmediata incorporación y en el caso de no poder producirse, establecer un plan de contención que pueda darle la mano a los trabajadores en esta situación”.

Carrier: “En este caso fueron convocados algunos trabajadores PPD para reemplazo del período vacacional”.

