Gobierno suscribió con SEDRONAR un convenio de trabajo y cooperación

La gobernadora Rosana Bertone suscribió –este martes, en Buenos Aires- con las autoridades de SEDRONAR un convenio de trabajo y de cooperación que se pretende aplicar en la Provincia a partir del 1º de marzo, bajo la órbita de Salud Mental, a cargo del doctor Jorge Rosetto.

El documento fue rubricado por la titular del Ejecutivo Provincial y el titular de la Secretaría, Roberto Moro, “que es una persona que ha trabajado mucho con nosotros en el pasado, en todo lo relacionado a ‘Adicciones’ y ahora vamos a trabajar con todo lo relacionado a este tema y a suicidios”.

La Mandataria fueguina observó que se trata de “una problemática que lamentablemente es muy fuerte en nuestra Provincia” y por ello también “queremos trabajar un programa específico en la localidad de Tolhuin, que se llama ‘Municipio en acción’, donde el SEDRONAR brindará asistencia y capacitación”.

“Estamos trabajando también con ‘Reencontrándonos’, que tienen ese viejo anhelo de tener un edificio propio”, agregó, para anotar luego que “vamos a ver cómo podemos hacer para, desde la Provincia, también aportar fondos, junto con el Gobierno Nacional”.

Por otro lado adelantó que “a partir de marzo vamos a trabajar en una experiencia que ha llevado adelante, en su momento, el secretario Moro en La Pampa y que es toda la problemática de la adicción en las escuelas, primarias y secundarias”.

Bertone dio cuenta también “de otro convenio relacionado con el área de Deportes, para que no sea una cuestión de que el Estado aborde esta problemática de manera aislada sino de abordar el tema desde todas las áreas, hablando con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sobre el flagelo de las adicciones”.

Adelantó que, en este marco, “vamos a fortalecer nuestra Secretaría, porque necesitamos más profesionales, más técnicos, y hacer un trabajo en toda la Provincia. Así como estamos trabajando y luchando contra el Narcotráfico, vamos a hacer también una tarea de prevención en concreto, en el territorio”.

“Estos son los puntos centrales, de trabajo, que abordamos en la reunión con el titular de SEDRONAR”, sintetizó la Gobernadora fueguina, quien recordó que “desde el año pasado venimos sentando las bases, haciendo talleres y reuniéndonos con distintos sectores de la comunidad, en donde tenemos requerimientos”.

La participación del área de Deportes apunta a que “nuestra juventud tenga una salida en otras opciones que no sea sólo estudiar sino que también este presente la faz deportiva”.

“Por eso decidimos hacerlo con SEDRONAR, ya que pueden aportarnos ese equipo técnico que a nosotros nos está faltando en materia de capacitación y brindarnos la palabra correcta que hay que expresar a quienes sufren de adicciones, ya sea al alcohol, a las drogas o al juego”, señaló.

Observó que “si las maestras, que muchas veces no saben cómo abordar en el aula este tipo de situaciones complejísimas, con la asistencia de un programa piloto que va a comenzarse en Tierra del Fuego y Jujuy, aportaremos a lo que se viene haciendo como una cuestión más global, que es la lucha en general contra el Narcotráfico”.

