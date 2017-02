Continúa el mantenimiento de las calles del Barrio Arraigo Sur

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, continúa efectuando diversos trabajos de mantenimiento en las calles del Barrio Arraigo Sur de Río Grande.

En esta oportunidad, el secretario de Coordinación de Gabinete, Mauro Coronel, recorrió la Margen Sur junto al Presidente de Vialidad Gastón Natale, quien dispuso parte de la flota de la Dirección de Vialidad para que efectúe diversas tareas de mejoramiento en las calles del Barrio Arraigo Sur.

El Presidente de Vialidad Provincial, Gastón Natale, destacó la convocatoria de Mauro Coronel y celebró el encuentro con el referente barrial Juan Domínguez “quien nos comentó las inquietudes por el mal estado de las calles por lo cual decidimos afectar a gran parte de nuestra flota de Vialidad Provincial a dejar en perfectas condiciones las calles del barrio”.

El funcionario provincial reveló que “los vecinos del barrio han enviado muchas notas al Municipio y lamentablemente nunca han tenido una respuesta”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete, Mauro Coronel, comentó que “estamos articulando los trabajos que la gobernadora Rosana Bertone nos solicita para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida, es por ello que estamos trabajando con todas las áreas del Ejecutivo Provincial”.

En este sentido, aseguró que “vamos a seguir replicando este trabajo con todos los vecinos; nuestro objetivo es siempre estar cerca de ellos y escuchar sus inquietudes y nosotros, desde el Estado, sabemos que los recursos son escasos, pero estamos abocados a optimizarlos”.

Finalmente, aseguró que desde el Gobierno Provincial “siempre escuchamos a los vecinos y en la última reunión nos plantearon la fuerte ausencia Municipal en controles que tienen que ver con el sector comercial y el mal estado de las calles. Nosotros les planteamos que el Estado puede ayudar y colaborar con los vecinos en un montón de proyectos. Evidentemente esto molestó al Municipio de Río Grande y obligaron a varios referentes barriales a que firmen una nota en contra del Gobierno. Nuestra política de Estado no es justamente esa porque nuestro lugar es estar al lado de la gente y de los vecinos”, concluyó.

Por su parte Carlos Sáez vecino del Barrio Arraigo Sur, agradeció “al presidente de Vialidad Provincial y al secretario Mauro Coronel porque fueron quienes se acercaron a esta zona para ver las necesidades y la realidad es que ha pasado mucho tiempo de que no hemos visto obras y es por esto que queremos agradecer el material de la tierra que están colocando porque es una zona compleja para circular”.

Sáez comentó que “habíamos golpeado puertas en el Municipio de Río Grande, pero la verdad es que de no ser por esta gestión nunca habríamos recibido una respuesta, así que realmente estamos muy agradecidos al Gobierno Provincial”.

