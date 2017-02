Vecinos de la Margen Sur: “Hay droga, prostitución, zonas liberadas y faltan respuestas”

Dirigentes barriales de la Margen Sur, a través de un comunicado, han expresado que en el barrio “hay zonas liberadas, venta de droga por delivery, prostitución y presencia de dominicanos que protagonizan hechos delictivos”. En diálogo con AIRE LIBRE FM, Karina Carmona, referente del barrio Bicentenario, dijo que “la reunión con funcionarios de Gobierno no sirvió para nada porque se mezcló con los intereses políticos”.

“Necesitamos saber que propuesta tiene la Policía para nuestro barrio y nada más. A nosotros se nos citó por el tema seguridad y Mauro Coronel, Subsecretario de Coordinación de Gobierno, de un momento al otro dijo que se podía hacer un segundo Municipio en la Margen Sur, que ellos iban a empezar a encargarse sobre los temas de infraestructura y podían apropiarse de varios terrenos de allí. Es una estupidez de largarse a decir algo así”, expresó Carmona.

Raúl Chávez, dirigente barrial, también opinó en este medio acerca de la situación de “inseguridad” que vive la Margen Sur: “Si recorres el barrio te das cuenta que algunas cosas cambiaron. No queremos que se contamine con drogas, sólo vivir tranquilos”.

Con respecto al hecho de que algunas personas de nacionalidad dominicana han estado involucrados en hechos delictivos, Chávez expresó: “Si hay varios que cometen delitos pero no son todos. Muchos vienen a trabajar y lo hacen muy bien”.

Respuesta de Gobierno, por gacetilla

Consultado por las declaraciones radiales y lo publicado en un portal de noticias que hacían referencia a una reunión mantenida con vecinos en instalaciones de la Comisaria Primera, Coronel manifestó a través de una gacetilla que “entiendo la necesidad de continuidad laboral que pueden tener algunas personas, cooperativas o empresas que brindan servicios a la Municipalidad, y que de esta manera se ven condicionados a verter cierto tipo de declaraciones o firmar algún tipo de nota”.

El funcionario dejó en claro que “nosotros como Gobierno no trabajamos de esa manera, y vamos a continuar al lado de los vecinos cada vez que nos necesiten o que nos pidan una reunión como fue el caso, siempre llevando adelante soluciones en conjunto. Asimismo, agradezco los mensajes que me enviaron algunos firmantes de la nota que publicó un portal, donde me comentaron que de cierta manera fueron obligados a poner su rúbrica en ese escrito”.

