Carmassi le respondió al ministro Colman: “Están chequeados los profesionales que se fueron, acepto el desafío”

El secretario adjunto del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA), Jorge Carmassi, habló en AIRE LIBRE FM y aceptó el desafío planteado por el Ministro de Salud, Marcos Colman, acerca de la publicación de los datos sobre las 60 bajas en el sistema de Salud provincial. “Vamos a tomarlo tal cual lo dice, vamos al desafío y me gustaría que sea en la radio. En unos días podremos tener una lista confeccionada con las fechas precisas de las bajas profesionales, entre ellos médicos, bioquímicos, farmacéuticos y odontólogos que se han ido del sistema en la gestión Colman. Era una gestión donde iba a haber un tsunami de profesionales, equipamiento e insumos. El número lo tenemos chequeado y lo vamos a presentar. Vamos a ver que dice sobre el desafío”, dijo Carmassi.

“Creen que pueden mentir porque tienen el poder. Que le mientan a la opinión pública, que le mientan al Siprosa, que me mientan a mí o que mientan en los medios es un tema. Yo quisiera saber realmente y he intercambiado información con la Gobernadora pidiéndole que si ella cree en las aseveraciones de su ministro de Salud acerca del éxodo de profesionales. El Hospital Regional de Río Grande no cuenta con Oftalmólogo, Gastroenterólogo O Neurólogo, hoy estamos pasando una situación crítica y crónica. No tenemos tomografía”, expresó el referente del SIPROSA. Y agregó: “Seguimos perdiendo puntos y mientras tanto hay que perder tiempo en estas escaramuzas del ministro y Carmassi, que no me dé a mí la entidad posicionándome donde me coloca. Que se ponga a hacer lo que tiene que hacer y que ponga una salud pública útil al total de la gente”.

El ministro de Salud había comentado en este medio que Carmassi “tuvo cerca de 14 faltas injustificadas” (http://www.airelibre.com.ar/2017/02/06/colman-desafio-jorge-carmassi-presentar-los-datos-las-60-bajas-salud/). Sobre esta declaración, Carmassi aseveró: “No fue el mes pasado, fue en diciembre. Viaje por vacaciones y tuve un inconveniente a la vuelta por lo que falté ocho días hábiles, me descontaron casi veintiún días y, obviamente, debido a la razón por la cual no pude regresar a la isla no ameritaba presentar nada trucho. Se me rompió el auto en Buenos Aires y le avisé al director de turno que iba a llegar fuera de lo habitual para que tengan en consideración las alternativas. También pedí que se me otorguen los días de licencia del 2016, que tengo completa, o se me descuenta. Ya se me descontaron de mis haberes”.

“No lo considero una falta moral ni de ética, en todo caso está bueno que me hagan el sumario porque yo voy a tener que responder ante la administración pública. Es muy probable que el ministro Colman en su gestión tenga que responder ante la Justicia, donde realmente se le va a hacer más difícil de justificar su inacción a que yo tenga que justificar la falta de ocho días hábiles”, dijo el secretario adjunto y añadió que: “Decir que se fueron cinco o siete profesionales habla y refuerza el concepto del fracaso de la convocatoria. Algo está sucediendo y que el ministro diga que es lo que está fallando”.

