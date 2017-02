(AUDIO) Preocupación por la caída de las ventas en los comercios de Río Grande

“Comparando el año 2016 con el anterior, con lo respectivo a las ventas en los comercios de Río Grande, tuvimos una caída bastante importante. Aquí hubo problemas con las fabricas, caídas de contratos laborales y mucha parte del comercio se vio sometido a la competencia con la ciudad de Punta Arenas, entre otros factores”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande, José Luis Iglesias, en AIRE LIBRE FM.

Iglesias remarcó la importancia de “potenciar el mercado interno” lo que representa una forma significativa de aumentar los recursos de la ciudad, y debe ser “por parte del Gobierno Provincial y municipal”. Además, caracteriza al problema como “coyuntural y no particular”.

Ante la consulta sobre si existen precios altos en los comercios locales, el vicepresidente de la Cámara de Comercio expresó que “nosotros estamos bajo la ley y sujetos ante la oferta y demanda. Un comercio no es una entidad de beneficencia, tiene que asumir los compromisos de muchos gastos”.

“La realidad es que hay negocios que están cerrando y otros la están pasando mal. Es un momento complicado pero hay que ser optimistas y arreglar los errores para mejorar”, aseveró.

Precios Transparentes: “Más dudas que certezas”

“Las modalidades en que se pretende instalar este sistema es dudoso porque no saben muy bien los comerciantes cómo vender y tampoco sabe el consumidor cuánto le cuestan las cosas aunque presume que le cuestan más. Y además se genera un malestar con los comerciantes, que al fin y al cabo no tienen la responsabilidad”, dijo Iglesias.

Sobre esta nueva modalidad, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, solicitó como necesario una “campaña aclaratoria”.

“Muchos comercios quieren comunicar lo que tienen para vender pero no saben cómo hacerlo porque hay muchas dudas sobre el costo financiero total y otros gravámenes que, por otro lado, el consumidor no anda con la calculadora para sumar y restar”, señaló Iglesias. Y agregó: “Cuanto más chico es el comercio, más problemas le genera. La mayoría de los comercios pequeños no tienen condiciones favorables de financiamiento, a diferencia de grandes cadenas. No puede competir, porque los mismos bancos muchas veces no ayudan a ese escenario”.





