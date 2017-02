Bertone enviará un proyecto para ratificar la jurisdicción provincial sobre las Islas Malvinas

La gobernadora Rosana Bertone anunció –este lunes- la inminente presentación en la Legislatura de un proyecto de enmienda constitucional para ratificar la jurisdicción provincial sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, tal como lo establece la Ley Nacional 26.552.

La propuesta plantea, también, el reclamo de la soberanía argentina como una constante para los fueguinos, instando a la reanudación del diálogo a través de los principios del Derecho Internacional; y a honrar a los Ex Combatientes.

La Mandataria se reunió con representantes de los centros de Ex Combatientes de Ushuaia y Río Grande, a quienes les presentó la iniciativa que “ya había sido planteada oportunamente por la Unión Malvinizadora, cuyo presidente es Luciano Moreno Calderón” y que de superar la instancia legislativa, deberá ser sometida a Referéndum Popular, posiblemente con las elecciones generales de octubre.

“Nos pareció valioso compartir la iniciativa con los Ex Combatientes de las dos ciudades, para saber si ellos están de acuerdo y podamos avanzar” comentó Bertone, quien destacó el apoyo de ese sector y señaló que “nos pareció importante porque si bien la Constitución Nacional sí cuenta con esta prescripción, no sucede lo mismo en nuestra Carta Magna Provincial”.

“Al ser nuestra Provincia la que tiene la jurisdicción sobre las Islas, consideramos relevante que eso se encuentre plasmado en nuestra Constitución Provincial y es de interés para nuestro gobierno que los Ex Combatientes compartan esta inquietud, que la podamos trabajar en conjunto” aseguró la Gobernadora.

“Creemos que es una oportunidad para nosotros y para los Veteranos trabajar este tema con la comunidad y seguir concientizando sobre Malvinas, en un momento en que se discute la política nacional cuestiones en las que a veces tenemos disidencias y en otras coincidencias, por lo que nos parecía importante seguir reafirmando nuestra posición” manifestó la titular del Ejecutivo Provincial.

Bertone adelantó la realización de una amplia campaña de difusión y concientización respecto de lo que se pretende realizar y las razones que se tiene “en este reclamo imprescriptible de soberanía sobre nuestras Islas”.

De la reunión participaron, por parte del Gobierno, el ministro de Gobierno y Justicia, José Luís Álvarez; el secretario de Asuntos relativos a Malvinas, Jorge López; el secretario de Gestión Política, Héctor Garay; y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, María Cecilia Fiocchi.

Tras señalar que se trata de una iniciativa que estará enmarcada en el artículo 191 de la Carta Magna fueguina, Fiocchi observó que si bien es cierto que “todos sabemos que (las Islas) forman parte de nuestra jurisdicción, consideramos que es sumamente importante que quede plasmado en nuestra Constitución Provincial”.

La funcionaria comentó que la propuesta será elevada “esta semana a la Legislatura Provincial” con la esperanza de que “se trabaje internamente, porque para la aprobación se necesita una mayoría agravada”, y que “la enmienda debe ser sometida luego a la aprobación popular –vía Referéndum-, para contar con la legitimidad que merece”.

Con apoyo de los Ex Combatientes

La propuesta gubernamental fue muy bien recibida por los representantes de los dos Centros de Ex Combatientes de la Provincia.

“Estamos muy satisfechos con la iniciativa” confirmó el integrante del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia, Daniel Arias, en el entendimiento de que apunta a “enmendar algo histórico que olvidaron nuestros constituyentes, a sabiendas que hay 6 provincias que si lo tienen contemplado en su Constitución”.

Al Vocal Titular de dicha institución le pareció “bárbaro” el proyecto porque “además reivindica a los Veteranos de Guerra”.

En el mismo sentido se pronunció Cesar Atilio González, del Centro de Ex Combatientes de Río Grande, quien remarcó que “acompañamos algo que consideramos que es justo” y ratificó que “todo lo que sea Malvinas vamos a apoyar siempre”.

