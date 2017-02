La nueva planta de pretratamiento de Bahía Golondrina costará 213 millones de pesos

Se logró la no objeción técnica por parte de Nación, por lo que el próximo paso será la adjudicación a la empresa ganadora de la licitación. Se invertirán 213 millones de pesos y la obra tiene un plazo de 18 meses.

El Gobierno Nacional otorgó la no objeción técnica para la obra denominada “Colectores y Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina” en la ciudad de Ushuaia, por lo que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) está en condiciones de adjudicarla a la empresa ganadora de la licitación, Juan Felipe Gancedo S.A, la que tendrá 18 meses para llevarla a cabo, con una inversión de 213 millones de pesos.

“Esta obra busca resolver la falta de tratamiento de efluentes cloacales domiciliarios del sector Centro y Oeste de la ciudad de Ushuaia, deficiencia que ha causado impactos ambientales negativos durante años, por el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento al Canal Beagle”, explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.

La nueva planta estará ubicada sobre la margen Este de Bahía Golondrina, en forma adyacente a la Estación de Bombeo que está en ese sector de la ciudad. Es una obra de infraestructura destinada al pretratamiento de efluentes cloacales domiciliarios, con una población beneficiada estimada en 140.000 habitantes para el año 2044. Estará conformada por una estación de bombeo de ingreso, un sistema de pretratamiento, una estación de bombeo de salida que impulsará los efluentes a través del conducto de impulsión hasta una cámara by pass y desde allí hasta el emisario marino existente.

La DPOSS también tiene en marcha otras licitaciones para obras de servicios cloacales, como la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales domiciliarios del sector Este de Ushuaia; la concreción del denominado “Colector Perito Moreno Oeste y Este” -también en la capital fueguina- y la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes en Margen Sur, en la ciudad de Río Grande, entre otras.

“En suma, son obras de importancia no solamente por el rol en materia de servicios que cumplirán una vez que estén realizadas, sino también por la generación de puestos de trabajo en todo el proceso de construcción”, destacó finalmente Worman.

