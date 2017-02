(AUDIO) “Queremos justicia por este animal indefenso que fue guiado a su muerte”

Luego del procesamiento de cuatro personas acusadas de dar muerte a un caballo en Ushuaia, la abogada querellante Griselda Engelhard, habló en AIRE LIBRE FM: “Queremos que sea un caso ejemplar, porque todos los amantes de los animales y quienes no quieren verlos sufrir necesitamos justicia”, dijo la doctora.

“Es una noticia positiva, estamos en la primera etapa del juicio, donde se dictó una resolución que califica como procesados a Cristian Gustavo Acosta, Matías Rolando Domínguez, Claudia Andrea Lescano y Arturo Segundo Gutiérrez. Esto significa que la causa avanza, porque ahora hay indicios fuertes de que estas personas podrían ser los culpables de este hecho”, comentó la abogada.

El caso se hizo público debido a un vídeo que circuló en redes sociales, donde se muestra el momento en que el caballo llamado “Sherk”, era maltratado por un grupo de personas. Sobre las sensaciones que le dejaron estas imágenes a la doctora, ella expresó: “Fue tremendo, quedé tres días descompuesta. No podía entender como un ser humano puede tener ese nivel de maldad y violencia ante un animal indefenso que fue guiado hacia su muerte segura. No me entra en la cabeza todavía. Me genera tristeza y mucho dolor”.

“El delito de Abigeato agravado tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión efectiva”, finalizó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



