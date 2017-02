(AUDIO) Judiciales van al paro este viernes 3 de febrero

Luis Bechis, Secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), habló en AIRE LIBRE FM sobre el paro que se realizará este viernes en rechazo a la intención del Gobierno nacional de eliminar la feria judicial: “La acción es dispuesta por el gremio a nivel nacional. Ninguna institución judicial se ha pronunciado sobre esto por eso decidimos esta medida de fuerza. No habrá asistencia en ningún lugar del país. Es una manera de flexibilizar laboralmente a los judiciales esta medida”.

“No entendemos mucho. La feria judicial es una cuestión de Estado y la estableció la Corte Suprema de la Nación. Su modificación tiene que ser consensuada y esto se quiere imponer sin debate. Hay que hacer un repaso de la cuestión edilicia, de personal, presupuestaria y no tomar una medida que no trae soluciones si no perjuicios”.”, dijo Bechis.

El Secretario General del gremio judicial hizo referencia al decreto que firmó el Presidente Mauricio Macri sobre la movilidad de los feriados como el 2 de abril, 24 de marzo o 20 de junio y lo comparó a esta acción que quiere llevar a cabo el Gobierno nacional: “Son medidas que se toman y no se analiza o no se ve el perjuicio que pueden generar”. Y agregó: “Afecta mucho a aquel abogado que no tiene un buffet de abogados y tiene que trabajar durante todo el año. Se está beneficiando a los grandes buffets”.

Además señaló la discusión que se va a llevar a cabo sobre la recomposición laboral y adelantó que “estamos alertas a otra movilización”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



