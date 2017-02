(AUDIO) “Al vecino que realizó la denuncia lo atendimos y somos responsables”

Así lo expresó en AIRE LIBRE FM, Oscar Peralta, Director General de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande, haciendo referencia a la denuncia que realizó Héctor Ampuero, vecino del barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII), a quien le ingresó líquidos cloacales en su hogar mientras Obras Sanitarias realizaba trabajos afuera de su casa en calle Mariano Moreno al 3075.

“Él planteó que le ingresó líquidos cloacales a la vivienda y pudimos confirmarlo porque había personal en el hogar. No suele pasar siempre, hacemos 40 desobstrucciones por día y si pasa es porque tiene algo erróneo en la instalación”, dijo Peralta. Y agregó: “Cuando lo atendimos le explicamos el procedimiento administrativo que tiene que llevar a cabo para que el Municipio se haga cargo de esta situación y le entregamos artículos de limpiezas más fuertes que una lavandina común. El informe de desobstrucción dice que obviamente tenemos la responsabilidad nosotros”.

“En el barrio Malvinas Argentinas hay cámaras sépticas, donde se acumulan todos los líquidos cloacales, y no había recibido los mantenimientos correspondientes. La cámara estaba llena y nosotros trabajamos con agua a presión. No reventó la cámara de inspección e ingresó a la pileta de la vivienda. En muchos casos, dependiendo la disposición del vecino, hemos ingresado a los hogares y limpiado. En este caso no se dio así”, señaló Peralta.

Además el Director General de Obras Sanitarias recomendó a los vecinos realizar mantenimientos semestrales en las cañerías para evitar este tipo de situaciones: “Los mantenimientos tienen que hacerse dos veces al año y eso depende de los consorcios. En muchos casos no lo hacen”.





