Ushuaia: Los Centros de Salud recibieron equipamiento

El Ministerio de Salud entregó equipos y materiales para los Centros de Salud de Ushuaia, con una inversión que supera los 140 mil pesos e incluye muebles, equipamiento informático, electrodomésticos y telefonía que permitirán mejorar el servicio brindado a los vecinos.

La gestión de compra fue realizada por la Secretaría de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria, a cargo del licenciado Víctor Díaz.

El ministro de Salud, Marcos Colman, se acercó al Centro de Salud N° 1 para supervisar personalmente la entrega, “con gran satisfacción hemos entregado un lavarropas, una central telefónica y 6 teléfonos, un retroproyector y pantalla, un equipo de audio, una computadora y sillas de oficina”.

El titular de la cartera sanitaria agradeció “a todo el personal que me ha recibido muy amablemente”, y comentó que “aproveché para conversar con ellos e interiorizarme también de la situación edilicia y lo qué falta por hacer”.

El funcionario destacó que “esto se suma a los cerca de 60 millones de pesos que el Gobierno de la Provincia ha invertido en equipamiento de todo el sistema de salud de Tierra del Fuego, siguiendo las directivas que nos ha dado la Gobernadora Rosana Bertone, para poner de pie el sistema sanitario fueguino”.

El Ministerio de Salud también entregó al resto de los CAPS: impresoras, PCs All In One, teclados y mouse inalámbricos, un televisor LED 43″, un horno eléctrico, anafe, pavas eléctricas, cafetera, un saturómetro, bibliotecas, sillas, banquetas, escaleras, ambos, materiales para la construcción de un cerco, alargues y tomas, entre otros elementos.

Comentarios

Comentarios