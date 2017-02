ATE solicitó una reunión con el Municipio para discutir la recomposición salarial

“Si bien el intendente Gustavo Melella habló de un aumento del 15%, yo creo que eso no alcanza. Ese piso hay que mejorarlo, porque el año pasado no tuvimos aumento durante 10 meses. Estamos en condiciones de discutir la recomposición salarial con el Municipio en carácter urgente. Es importante sentarse cuanto antes”, dijo en AIRE LIBRE FM, el dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Felipe Concha.

El día martes, dirigentes de ATE y el secretario de Finanzas del Municipio, Oscar Bahamonde se reunieron para iniciar el diálogo sobre la recomposición salarial. Sobre este encuentro, Concha señaló: “Si bien tuvimos una charla, emitimos una nota formal dirigida al intendente Gustavo Melella para que ponga a disposición a sus secretarios para que discutan con nosotros. Los compañeros no pueden esperar al mes que viene. Estamos dispuestos al diálogo”

“Hay una inflación muy alta, el Gobierno nacional dijo que en 2016 fue del 31% y ahora se habla del 17%, no fue así en las provincias. Lo que pedimos es igualar o acercarnos a lo que pauta el Gobierno nacional. Un compañero que recién ingresa en la Municipalidad tiene un sueldo, de bolsillo y sin título, entre 15 y 16 mil pesos, eso no alcanza. Un alquiler está arriba de 7 mil pesos, en el supermercado remarcan los precios todos los días y no hay control sobre la inflación. Tanto el Gobierno provincial como el Municipio de Río Grande tienen que hacer un esfuerzo de recuperar el salario perdido que hemos perdido”, finalizó.

