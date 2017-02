Se presenta el espectáculo infantil “Viajeros” en Tolhuin

La Secretaría de Cultura Provincial presenta “Viajeros”, un espectáculo infantil a cargo del Proyecto Cultural Rodante Milonga Rutera, que se llevará a cabo este lunes 6 de febrero a las 15 en la Escuela N°45 de la ciudad de Tolhuin, con entrada libre y gratuita.

Viajeros es un espectáculo infantil de clown que cuenta la historia de Oliva y Canelón, dos amigos con visiones muy diferentes de la vida. Oliva es una aventurera que vive persiguiendo sus sueños y Canelón se cree un tipo serio y ocupado, que dice no tener tiempo para divertirse. Viajando por el mundo a través de sus recuerdos, Oliva nos presentará a varios de los amigos que conoció durante sus aventuras.

Con juegos participativos, magia, títeres, globología y adivinanzas, Oliva le demostrará a Canelón que la vida puede estar llena de sorpresas y diversión.

Milonga Rutera

Milonga Rutera es una compañía teatral itinerante conformada por Sol Pittau (actriz, directora de teatro, docente, profesora de yoga, fotógrafa, etc) y Martín Speroni (actor, dramaturgo, director de teatro, docente, músico, diseñador gráfico, etc).

Ambos viajan en una combi Volskwagen modelo ´85 a través de toda Latinoamérica llevando sus obras (Absurdas mentiras sobre el desamor, Viajeros y otras) y talleres (teatro, clown, yoga, encuadernación y otros)

El espectáculo cuenta con el auspicio del Legislador Provincial Daniel Harrington.

Comentarios

Comentarios