(AUDIO) Joven bombero se salvó de milagro en un incendio en Tolhuin

Joaquín Villar es un joven integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que trabajó el domingo intensamente -junto a sus compañeros- en la extinción de un incendio ocurrido en unas 5 hectáreas de turba en la localidad de Tolhuin. Como consecuencia de la densa humareda tuvo inconvenientes de salud y aún hoy siguen los problemas. Señaló en AIRE LIBRE FM que “tuve una primera descompostura por inhalar mucho humo, caminaba de una punta a otra punta y me acosté en el piso. Luego me llevaron a un camión de Bomberos y luego un señor con un cuatri me sacó del lugar porque me faltaba el aire. Luego me llevan al Centro Asistencial donde estuve varias horas con oxígeno y todavía no puedo respirar bien”.

Ante otra consulta, Villar manifestó: “Ya pasaron dos días del incendio y me tienen que hacer unos estudios porque aparentemente tendría un quiste en un pulmón y tengo que seguir con el tratamiento”. También destacó que el jefe personal del cuartel de Bomberos Voluntarios junto a su compañeros, están con él, lo asisten, y “me preguntan siempre cómo me encuentro”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



