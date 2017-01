(AUDIO) Le médica oncóloga explicó el cartel sobre la suspensión de quimioterapia

A mediados de esta semana apareció un cartel en el Servicio de Oncología del Hospital de Ushuaia, donde se señalaba la suspensión del tratamiento de quimioterapia a pacientes con cáncer, por “falta de recurso humano en Enfermería”. Sobre este tema, AIRE LIBRE FM consultó a la jefa de Oncología, Dra. Verónica Baró, quien lo había firmado: “Ninguno de los pacientes de quimio tenía en riesgo su vida ese día, pido disculpas a la población por esa situación” y garantizó que los tratamientos funcionan con normalidad.

La profesional manifestó que la suspensión del tratamiento para pacientes con cáncer se debió a la ubicación de una enfermera abocada a ese servicio en otro, lo que desencadenó en la falta de recurso humano, y expresó que “le costó muchísimo” tener que colocar el cartel en el vidrio del nosocomio. “El miércoles, teníamos una enfermera y ocho pacientes para tratamiento de quimio; entonces yo personalmente no quise que una enfermera haga la preparación, la administre y se haga responsable de todo”, señaló la oncóloga esta mañana -en declaraciones radiales- y garantizó que el servicio quedó restablecido y ya funciona normalmente.

“La crisis que estamos pasando en todo sentido, hace que las cosas no salgan como nos gusta. Lamentablemente, he llegado al extremo de tener que suspender el tratamiento, después de haber solicitado por varias vías la cobertura del servicio”, afirmó Baró, quien explicó que, para realizar las preparaciones, las normas de bioseguridad requieren la presencia de por los menos dos personas.

A renglón seguido aclaró que “ninguno de los pacientes que no ha recibido la quimioterapia el miércoles tenía en riesgo su vida”, enfatizó la profesional. Asimismo, desmintió las versiones que hablaban de un parate por sus vacaciones y dijo que, en 10 años de servicio, nuncá abandonó a un paciente.

“Me ha costado muchísimo poner el cartel que puse, así que pido disculpas a la población”, expresó la oncóloga, quien añadió que lo único que quería era solucionar el problema y que su objetivo es “que la Oncología en el Hospital Regional esté al nivel de los centros de Buenos Aires. Ese es mi objetivo y trato de mantenerlo”, completó.







(AUDIO) Aire Libre 963:



