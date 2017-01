(AUDIO) Para la UOM “será un año muy complicado”: Piden reunión con AFARTE

El secretario general de la UOM-Río Grande y diputado nacional, Oscar Martínez, fue entrevistado este viernes por AIRE LIBRE FM luego de una asamblea solicitada por trabajadores PPD (personal de planta discontinua), de la empresa BGH. Manifestó que existe una gran incertidumbre “porque las empresas no han asegurado cómo será la producción este año, y por ese motivo han solicitado una reunión con la entidad que agrupa al sector empresarial, que es Afarte.

Uno de los temas tratados fue la posibilidad que en BGH se trabaje un día menos por semana: “La empresa ha manifestado que no tiene trabajo para la totalidad de operarios que tienen en plantel… en principio serían cuatro días por semana” para los trabajadores efectivos, “situación que había estado discutiendo” remarcó.

Por otra parte y en relación a la situación de los trabajadores PPD de BGH, Martínez especificó que “fue un planteo que hizo la empresa, venimos discutiendo la necesidad de reincorporarlos con urgencia. No nos ha limitado en el marco de la continuidad de todos los trabajadores” aclaró.

“La situación del personal contratado es mucho más grave desde el año pasado” remarcó Martínez, “es una situación que se viene agravando producto de la política nacional que ha bajado de las condiciones que existían”.

Esto sumado a la intención de “bajar los puestos de trabajo en Tierra del Fuego por el costo fiscal que representan” dijo Martínez. Calificó el panorama para el 2017 como “muy complicado, con muchísima lucha que debe ser de la totalidad del movimiento obrero”.

“La empresa manifiesta su situación, nosotros generamos alternativas. Debe resolverse la totalidad de los trabajadores que conforman el plantel de BGH en todas sus modalidades” aclaró Martínez. “Después se dará a debatir cuáles son las mejores alternativas. Es una instancia bastante difícil porque el panorama no tiende a mejorar sino que parece agravarse cada vez más” auguró.

El representante sindical adelantó que la semana que viene habrá un encuentro con la cámara empresaria en conjunto. “Han respondido a nuestro reclamo” recordó, “hay una propuesta de parte del sector empresario a la que nosotros tenemos que responder” confirmó. “Lo único que falta responder, ya se ha trasmitido a las asambleas. Lo que falta definir es la hora y el día” puntualizó finalmente.

Respecto de la protesta que se llevada adelante en IATEC, Martínez aclaró que se trata de “una situación distinta, el cuerpo de delegados estaba llevando una acción” que quedó suspendida y el día de hoy “están viajando integrantes del cuerpo de delegados” a seguir adelante con las negociaciones.





(AUDIO) Aire Libre 963:



