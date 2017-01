(AUDIO) El proyecto oficial de jubilación de policías, no es el de la Caja Compensadora

El titular de la Caja Compensadora de la Policía provincial, comisario (r) Dardo Estefó, aclaró en AIRE LIBRE FM que el proyecto que el Gobierno presentó en la Legislatura para establecer la nueva jubilación de los efectivos “no es la que habíamos presentado nosotros y por lo cual trabajamos durante 4 años. Nos suprimieron unos 40 artículos”. Agregó el entrevistado que “nuestro proyecto apuntaba al sostenimiento y eficientizacion del sistema de jubilación y retiro de la fuerzas”.

Dijo Estefó que “si bien teníamos una Caja complicada, debido a que en el año 2021 se podía extinguir, no veo ninguna garantía de que esto no suceda”; agregando que “el tema de la Caja no es económico es financiero, hoy en día en materia de dinero estamos tranquilos, tenemos un capital que nos permite hacer inversiones, el tema es que si entran 15 millones de pesos por mes y salen 17, a la larga se produce un caos”, detalló.

Luego habló sobre la reducción de gastos que implica el nuevo proyecto, Estefo indicó que desde la Caja, “se ha demostrado que el sistema funciona cuando se quieren hacer cosas; los últimos dos años arrojó un aumento del capital de 180 millones de pesos”.

En el mismo orden, ejemplificó con lo sucedido con la compra del edifico ubicado en la calle 25 de mayo y San Martin de Ushuaia, donde funciona el Hard Rock, “en un en el día de la compra ganamos 32 millones de pesos”, aseguró.

El titular de la Caja dijo que si los legisladores aprueban ese proyecto del Gobierno “lo acatamos, pero advertimos que no es nuestro proyecto”.





