“Preocupa la falta de información y transparencia de gobierno”

El secretario de Economía y Finanzas del Municipio, Lucas Gallo, cuestionó la actitud del Gobierno provincial “respecto de la falta de diálogo institucional para acordar distintos asuntos, entre otros los fondos que corresponden diariamente a la ciudad como así también el pago de la deuda en concepto de coparticipación”.

En ese marco y luego de la reunión mantenida con el Secretario de Finanzas de la ciudad de Río Grande, Oscar Bahamonde, quien también coincidió en “la falta de información y de transparencia por parte del gobierno provincial”. Gallo argumentó que “manteníamos un contacto permanente y fluido, pero desde la semana pasada cortaron el diálogo”. El funcionario lamentó que esto ocurra “porque veníamos teniendo un trabajo formal con el ministro Labroca” y agregó que “en la actualidad no hay respuestas y lo que pedimos es no cortar el diálogo, porque esto no es bueno y es un error de Gobierno”.

Además indicó que los números que esgrime el Gobierno no coinciden con los del Municipio. “Uno de los objetivos de la reunión que deberíamos tener, es poder conocer los números concretos, necesitamos establecer cuáles son y mantenerlos en el transcurso del tiempo”.

Asimismo, Gallo consideró que “más allá de la dificultad financiera que puede tener el Ejecutivo provincial, que todos conocemos, parecería que hay alguna intencionalidad política en ahogar a los Municipios”.

Gallo sentenció que “se requiere de compromiso para llegar a un acuerdo y los fondos no se deben girar cuando el Municipio tiene una necesidad concreta, sino cuando corresponde por ley”.

En tanto resaltó que del encuentro con su par riograndense “vamos a ver las estrategias para reclamar lo que le corresponde al Municipio, donde en caso de no tener diálogo vamos a tener que elegir otro camino y será el judicial. Sin embargo tenemos que agotar todas las instancias de mediación, pero también tenemos la obligación de optar otras instancias, la judicial es cuando no tengamos otra opción”.

El secretario económico expresó que se debe ser claro y responsable con la administración del Municipio, “las cuestiones financieras los empleados la conocen y no vamos a dejar de sentarnos a negociar, hablar de paritarias sabiendo que es necesario. Pero también tenemos que ser realistas en este contexto donde contamos las monedas todos los meses, porque no nos mandan los fondos es difícil asumir nuevos compromisos” agregando que “no podemos dejar de explicar esta situación al sentarnos con los gremios. Reconocemos que si bien tenemos trastornos financieros, la mejor estrategia es la búsqueda del diálogo”.

La deuda

Sobre parte de la deuda que reclama la ciudad de Ushuaia, Gallo aseguró que “los saldos definitivos de los meses de julio, agosto y septiembre ya están vencidos y octubr vence próximamente”.

“Sin contar octubre estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos y digo cerca, porque no tenemos información, lo que hablábamos con Bahamonde es que no tenemos la información exacta, dado que Gobierno no difunde los datos entonces no tenemos manera de saber. Estimamos que entre junio, julio septiembre son cerca de 10 millones y si se le agrega octubre 12 millones. La deuda total de Ushuaia es de más de 90 millones” enfatizó.

Por último refirió que el dinero adeudado de coparticipación nacional, asciende a unos 43 millones de pesos, “ahí sí tenemos los datos porque Nación publica los montos específicos en su página oficial. De la coparticipación provincial, podemos tener solo un estimativo por la falta de información, estimamos un atraso de 8 millones. Respecto de las regalías poco más de 9 millones y del Fondo de la soja es menor y hay que sumarle unos 3 millones de pesos de retención indebida que hace el sistema Previsional y Asistencial”.

