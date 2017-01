En RG consolidan el proyecto integral para la producción hortícola

El Municipio de Río Grande, avanza en la consolidación del desarrollo de productores locales con impacto en el territorio, que permita un abastecimiento hortícola a escala en la ciudad, con lo que además se permite el crecimiento de emprendimientos familiares.

La titular del área, técnica Sonia Castiglione, acompañada por el subsecretario Mariano Zulueta y el secretario Coordinador de Gabinete, lic. Agustín Tita, visitaron la construcción de un nuevo invernáculo en la ciudad que se encuentra dentro del proyecto de invernaderos que impulsa la Cámara Integral Metalmecánica Fueguina.

El integrante de la entidad, Ángel Rolón, recordó que “empezamos con el proyecto de los invernaderos hace aproximadamente cuatro años, nos juntamos con Pablo Ojeda que es el director del INTA, para desarrollar estos invernaderos que son tipo túneles, hicimos juntos los planos y después lo llevamos a la práctica. Ya llevamos instalados en la provincia 20 invernaderos, hicimos un prototipo que es uno grande para los productores y el familiar que es uno más pequeño. Seguimos trabajando para lograr riego automático y que para los productores les sea cada vez más fácil producir en estos invernaderos”.

En tanto Américo Forconi, secretario de la Cámara, destacó que para el emprendimiento “hemos contado con la colaboración del Municipio, desde la Secretaría de la Producción, la cual ha sido muy importante para el desarrollo de este proyecto. Nuestro camino es lograr que en la provincia haya cada vez más invernaderos, que podamos producir sin necesidad de depender de otras provincias, que todo se haga en Tierra del Fuego, si nosotros conseguimos producir acá, producimos local, los productos no serían parte de traslados eternos y tendríamos alimentos frescos y de la zona, y la circulación del dinero quedaría en la zona. Podríamos vivir mucho mejor, con frutos de la zona, con gente

trabajando en los invernaderos, vamos a saber qué es lo que estamos comiendo, que es fresco, que no tiene conservantes, además de ser rentable y generar empleo” .

“Queremos terminar el invernadero para poder producir y vender alimentos frescos a la población. La idea es generar frutas finas, frutillas, arándanos, y verdura” (Ricardo, productor local)

La secretaria de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, recordó que “este terreno fue adjudicado para un proyecto de producción de frutas finas, este es un proyecto familiar, esta familia realmente se esforzó mucho para poner en condiciones el lugar, y ahora están en este proceso de generar los espacios adecuados para hacer la producción finalmente. La ayuda de la Cámara Metalmecánica es fundamental en esto, desde el punto de de vista de la fabricación y diseño de este tipo de invernaderos como así también la asistencia técnica”.

“Productores de frutas finas de estas características no tenemos en la ciudad y la verdad que es un mercado muy potencial. Desde el Municipio estuvimos toda esta temporada llevando adelante el programa de Huertas Urbanas que afortunadamente salió con éxito, vamos a ir ajustando algunas cosas eso si para generar espacios para todos los productores, queremos llegar a todos los productores con nuestro apoyo, el desafío final es tener frutas y verduras de calidad, producidas acá, generar un circuito financiero y económico en la ciudad con todo lo que ello significa y a futuro tener productos de excelencia para poder comercializar fuera de la ciudad”.

