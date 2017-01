Un militar que trabajaba en RG, murió en un choque frontal en Comodoro

El trágico siniestro vial sucedió en la Ruta Nacional n° 3, cerca de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Fue un choque de frente entre un Volkswagen modelo Gol y un Citroën modelo Xsara. El conductor del VW, Ariel Juárez, falleció. Se desempeñaba como militar en Río Grande. Mientras que el otro conductor sufrió fracturas.

En cercanías de la localidad de Garayalde ocurrió el choque el martes a las 17. El diario El Patagónico informó que el militar se habría quedado dormido y cruzado de carril.

El conductor del Citroën advirtió la maniobra, descendió la velocidad y se tiró a la banquina, pero no pudo evitar el choque frontal. Frente al semejante impacto, el conductor del VW falleció casi en forma instantánea.

Mientras que el diario Crónica publicó que el hecho ocurrió alrededor de las 17 en el Km. 1.702 de la ruta nacional número 3 en la zona de Pampa Salamanca, y hasta el lugar debió acudir personal policial de Garayalde -que lo hizo en un vehículo particular ya que carece de móvil- y gente de la estación de servicio del lugar, policías de Camarones y también un móvil Policial de la Subcomisaria de Próspero Palazzo, ambulancias de Garayalde y de Km. 8 y también la unidad de rescate de los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia ya que en principio hubo información errónea acerca de dónde se había producido el accidente puesto que las jurisdicciones de Garayalde y Mosconi se dividen en el Km. 1.711 de la ruta 3.

El siniestro vial sucedió en una larga recta de la ruta 3. Lo protagonizaron un Volkswagen Gol Trend dominio TLE 287 cuyo conductor fue identificado como Ariel Juárez, un hombre de entre 40 y 45 años que circulaba hacia el norte; siendo el restante vehículo un Citroen Xsara patente HQS 121 que de norte a sur comandaba el joven Tomás Godoy (22), quien llevaba como acompañante a una mujer cuya identidad no trascendió, llevando en el asiento trasero a los niños Tiziano (5), Facundo (9) y Mateo de 1 año.

En tanto, el conductor del Citroen sufrió fractura expuesta de fémur derecho y sus acompañantes sólo habrían sufrido contusiones corporales leves que motivaron luego que todos fueran trasladados en la ambulancia del puesto sanitario Garayalde hacia el Hospital Regional de esta ciudad.

Como mera anécdota del cruel destino, trascendió que minutos después del desenlace llegó otro vehículo que llevaba la misma dirección del Gol que conducía el militar, descendiendo amistades y una hija joven, quien adujo que casi todo el viaje desde Rio Grande lo había realizado con su progenitor, pero que en su paso por Comodoro Rivadavia, unos amigos los invitaron a comer y que después siguieran viaje, aunque el hombre no quiso pero su hija si aceptó: “Después te alcanzamos”, le había dicho; luego se encontraron con el fatal accidente.

