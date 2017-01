Melella decretará la inamovilidad del 2 de abril en RG

El próximo lunes 30 de enero, el intendente Gustavo Melella acompañado por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, rubricará la firma del decreto para declarar inamovible este feriado en la ciudad. “Hemos tomado muy mal esta decisión del Gobierno nacional, pero no nos sorprende. La vigilia no se puede hacer el 3, 4 o 5 de abril, como fueguinos llevamos dentro que el 1° a la noche conmemoramos una fecha especial para todos”, dijo el secretario del Centro de Veteranos de Guerra, Bernardo Ferreiro, en diálogo con AIRE LIBRE FM.

“La postura del Centro de Veteranos es apoyar totalmente esta decisión, ya que desde Tierra del Fuego salen las primeras medidas en contra de esta determinación de Nación”, comentó Ferreiro.

Por su parte, el subsecretario de Innovación y Modernización, Andrés Dachary, expresó: “La ciudad se caracteriza por este logro gigantesco de los Veteranos de conseguir instituirnos como Capital Nacional de la Vigilia. No se entiende esta determinación”. Y agregó: “Cuando uno ve los considerando de este decreto que modifica el régimen de feriados se habla que aquellas fechas que tienen una trascendencia, en particularidad para el país, deben preservarse, debe quedar fijas, pero en este caso Malvinas no adquiriría este rango y es algo que no condice con la mirada de la ciudad, con la mirada del Municipio, nuestra propia Carta Orgánica es la que nos encomienda también en preservar el reclamo de soberanía, pacífica, honrar la Gesta, por eso el Intendente ha tomado la decisión, más allá de la decisión de la Nación, que en nuestra ciudad el 2 de Abril sea una fecha innamovible”.

Denuncian que profanaron el monumento a los héroes de Malvinas del cementerio Darwin

El acto vandálico se ensañó con la Imagen de Nuestra Señora de Luján. Violentaron la cerradura y destrozaron el Rostro de la Sagrada Imagen, aplastando la Corona y desapareciendo completamente la tez de la Patrona de los Argentinos. En junio de 2012 habían atacado el mismo lugar

Acerca de esta situación, Ferreiro señaló: “Es una pena que este tipo de sucesos ocurran y nosotros tenemos que ver las medidas que tomaremos al respecto. Queremos expresarnos a nivel internacional sobre los daños sufridos”.

