Federal C: Se definió el fixture de los equipos fueguinos

El torneo Federal C de la Asociación del Fútbol Argentino comenzará el 5 de febrero y ya está el fixture de los equipos de Tierra del Fuego que participarán en la etapa clasificatoria.

Italiano y Victoria serán los representantes de Río Grande, mientras que la UOM y Los Cuervos del Fin del Mundo son los equipos ushuaienses. La clasificación se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

ZONA “1”

Ligas Clubes

USHUAIA I LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA II U.O.M.

RIO GRANDE I DEP. ITALIANO

RÍO GRANDE II DEP. VICTORIA

1ra. Fecha – 05/02/2017

DEP. ITALIANO vs. DEP. VICTORIA

U.O.M. vs. LOS CUERVOS F M

2da. Fecha – 12/02/2017

LOS CUERVOS F M vs. DEP. ITALIANO

DEP. VICTORIA vs. U.O.M.

3ra. Fecha – 19/02/2017

DEP. ITALIANO vs. U.O.M.

LOS CUERVOS F M vs. DEP. VICTORIA

4ta. Fecha – 26/02/2017

DEP. VICTORIA vs. DEP. ITALIANO

LOS CUERVOS F M vs. U.O.M.

5ta. Fecha – 05/03/2017

DEP. ITALIANO vs. LOS CUERVOS F M

U.O.M. vs. DEP. VICTORIA

6ta. Fecha – 12/03/2017

U.O.M. vs. DEP. ITALIANO

DEP. VICTORIA vs. LOS CUERVOS F M

REGIÓN PATAGÓNICA – Sub Región Sur

Etapa Clasificatoria:

Se conformarán dos (2) zonas de cuatro (4) equipos cada una y dos (2) zonas de tres (3) equipos cada una. Total: cuatro (4) Zonas.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Etapa Final los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: ocho 8 equipos).-

Etapa Final:

Primera Fase:

Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.-

Segunda Fase:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Tercera Fase.-

Tercera Fase:

Estará integrada por dos -2- equipos clasificados de la Segunda Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, el ganador asciende al Torneo Federal B 2017.-

Formato Sintético

14 equipos en 4 Zonas. Clasifican: Los 2 primeros de cada una de las 4 zonas. Total 8 equipos

Primer Playoffs: 8 equipos

Segundo Playoffs: 4 equipos

Tercer Playoffs: 2 equipos (FINAL)

Comentarios

Comentarios