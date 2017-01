(AUDIO y VIDEO) Borracho provocó daños en un vehículo, recibió una golpiza y terminó detenido

Minutos después de las 11 de este martes, Carlos Daniel Lucero (31), fue detenido en Bilbao al 220 por provocar daños en una camioneta Renault modelo Kangoo, de color azul oscuro y patente MXE-042, conducida por Pablo Goméz (45). “Vine a buscarlo a mi hijo, estacioné y este sujeto en estado de ebriedad se quiso subir pidiendo que lo llevé. Le dije que cierre la puerta y me rompió el parabrisas de una piña”, relató el damnificado en AIRE LIBRE FM.

“Dio la vuelta por el frente y me gritaba, estaba muy furioso. Se quería ir y le dije que no se iba a ningún lado porque me rompió el parabrisas. Vino corriendo, me metí adentro del auto y empezó a pegarle con la guitarra a la puerta. Empezó a patear la puerta y le metió como 7 guitarrazos”, comentó Goméz.

Al escuchar los gritos y golpes en la vía pública, el hijo del damnificado, Juan Pablo Gómez (27), salió de su hogar y le propinó una golpiza a Lucero. “Mi hijo le dio una paliza y se quedó tirado. Tuve que pasar de discutir con esta persona a separar a mi hijo porque estaba muy nervioso. Quise llamar a la Policía, se me cayó el celular y se rompió. Le pedí por favor a los vecinos que llamen y vinieron a detenerlo. Ahora quedó hecho una sedita”, señaló.

El sujeto fue detenido por la Policía, encontrándose en estado de ebriedad y nervioso ya que gritaba al momento del traslado.







