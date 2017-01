(AUDIO) La mayoría de los trabajadores de IFSA acordaron con la empresa. Cobrarán un Fondo de Desempleo

El diputado nacional y titular de la UOM, Oscar Martínez, habló en AIRE LIBRE FM este jueves y brindó detalles respecto de la situación de los trabajadores de IFSA. Afirmó que un alto porcentaje de trabajadores se han decidido acogerse al retiro voluntario y que 30 de ellos reclamaron los telegramas de despido. Aclaró que la totalidad de los trabajadores serán beneficiarios del fondo de desempleo plus durante 6 meses. Y anticipó que solicitaron a AFARTE el inicio de la negociación paritaria.

Martínez recordó que la empresa “durante los últimos días del mes de diciembre comunicó ya definitivamente el cierre”. Relató que “la conciliación obligatoria venció durante los primeros días de enero” pero que aún “había que realizar algunas consultas con los trabajadores”.

En este sentido comentó que “se planteó la alternativa de un pre acuerdo donde cada trabajador podía resolver la desvinculación”.

Mencionó que este acuerdo involucra el 100% de indemnización más un extra para cada uno de los trabajadores. “Un número muy importante de trabajadores aceptaron acordar su desvinculación” aseguró Martínez a la vez que diferenció “alrededor de 30 trabajadores que han manifestado su decisión que se proceda al despido a través de una comunicación fehaciente como un telegrama”.

El diputado nacional contó además que se les informó ayer “sobre el programa de extensión laboral que cuenta con un fondo de desempleo plus de 6 meses” que cuenta además con beneficios durante 9 meses para las empresas que tomen accedan a incorporar esa mano de obra.

Para Martínez se trata de una medida cuestionable, pero que de todas maneras “hemos trasladado a los trabajadores”. La resolución del Ministerio de Trabajo sobre este programa debería publicarse hoy en el Boletín Oficial según relató el diputado. “Es un programa elaborado entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción” dijo Martínez.

El diputado denunció que “hay otro programa que aplica Producción que se llama de relocalización que beneficia con el pago de dos salarios al trabajador que se fuera de Tierra del Fuego con intenciones de trabajar en otro lugar”. Reconoció que “es muy cuestionable, se lo hemos trasmitido al funcionario con el que hablamos el día de ayer” pero que “tenemos la obligación de trasmitirlo porque si algún trabajador toma esta decisión puede hacer uso de ese beneficio”.

Martínez detalló que restan cuatro días hábiles para el depósito de sus haberes en el caso de los trabajadores de IFSA además de la certificación de servicios. En el programa de fondo de desempleo plus se contempla a los 162 operarios sin diferenciar entre los que han decidido acordar con la empresa. El dirigente metalúrgico relató además que “el Seguro de Desempleo Plus contempla las mismas condiciones por lo que las obras sociales deberán mantener la obra social por seis meses. Nosotros estamos discutiendo que esto va a ser un conflicto de mucha más extensión”.

Consultado respecto de la situación de diversas empresas y la re incorporación del personal, Martínez relató que “es una discusión permanente que estamos llevando acabo. Logramos resolver algunas efectivizaciones más” antes de finalizar el año y confirmó que “ayer remitimos una nota a AFARTE para discutir puestos de trabajo, condiciones de trabajo, salarios, en ese orden”.

“Con AFARTE no hemos mantenido reuniones salvo la última participación donde hubo empresas representadas, pero no como cámara” dijo el representante metalúrgico. “Se nos informó que AFARTE no había asistido a reuniones. Ayer giramos una nota reclamando reunión con urgencia para tratar la reapertura de la negociación paritaria” insistió.





