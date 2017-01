(AUDIO) Joven acusado de robar una casa se presentó en la radio y dijo que no es ladrón

Nuevas consecuencias y derivaciones de un hecho delictivo ocurrido el día 8 de enero pasado en una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Vuelvepiedras, en Chacra XI, en la ciudad de Río Grande. En su momento entrevistamos a la damnificada, de nombre Gabriela, quien comentó que estaba de vacaciones pero que una amiga que le cuidaba la casa, ingresó y observó que en una cama estaba durmiendo un sujeto que había ingresado tras haber violentado y roto el vidrio de una de las ventanas. La mujer aseguró que le robó algunas pertenencias y que al intentar escapar y fue atrapado por la Policía. Al mismo tiempo denunció presuntas irregularidades en el accionar policial porque este joven -Pedro Lizárraga de 22 años- es sobrino de un subcomisario de la Comisaría 5ta.

Este jueves el acusado se presentó los estudios de AIRE LIBRE FM junto a su tía Noemí Lizárraga, donde señaló que no es ladrón y que esa noche “estaba muy ebrio” y que “se confundió de casa porque estaba cuidando la casa de un tío al lado de la vivienda damnificada”.

No supo explicar muy bien por qué motivo rompió el vidrio para ingresar. Dijo que no tiene antecedentes penales pero la declaración en la radio tuvo algunos puntos flojos. Está imputado en este hecho delictivo y ahora la justicia tendrá que resolver.





