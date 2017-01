Garay: “Los vecinos de Río Grande se merecen otra explicación”

El Secretario de Gestión Política del Gobierno Provincial, Héctor “Moncho” Garay, se refirió este jueves al debate instalado en torno al funcionamiento que se le da al Albergue Municipal de Río Grande, que días pasados fue allanado, encontrándose elementos robados vinculados a una de las personas que residía en dicha institución. Estos elementos fueron sustraídos el pasado 6 de enero, en un hecho delictivo a una señora de profesión masajista y su hijo, domiciliados en Chacra II de Río Grande.

“La protección de nuestros vecinos es un tema muy importante en toda la Provincia, el hecho de público conocimiento acaecido en Río Grande fue un detonante de varias aristas, creemos que el albergue municipal y la secretaría del que depende deberían poner mucho cuidado en el seguimiento de las personas que aloja cuando las mismas tienen antecedentes penales como en este caso”, señaló Garay.

El funcionario también remarcó que “la referencia que hizo la secretaria Gabriela Castillo sobre que ellos no pueden discriminar nos parece que es una declaración de incapacidad, porque nadie pide que discriminen a nadie por el color de piel o por las características personales, pero si alguien tiene antecedentes penales deben tomar recaudos que evidentemente no tomaron”.

“Si cuando se formula una crítica enseguida la gestión de Melella lo entiende como un ataque evidentemente es imposible mejorar, porque hay cero autocrítica” sentenció el Secretario.

Garay se esperanzó en que “ojalá que Melella y sus funcionarios entiendan que lo que se busca es trabajar a favor de los vecinos, lo que no podemos hacer es desconocer el hecho ocurrido en la ciudad de Río Grande, o tratarlo con liviandad. Se encontró un delincuente alojado en un albergue del municipio, yo creo que los vecinos de Río Grande merecen otra explicación”.

